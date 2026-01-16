Украину накроет магнитная буря в 3,7 балла: прогноз на 16 января

В пятницу, 16 января, солнечная активность будет оставаться на низком уровне. По прогнозам, ожидается слабая геомагнитная буря зеленого уровня с показателем К-индекса 3,7.

Об этом сообщает meteoagent и свидетельствуют данные британской геологической службы. Специалисты отмечают, что сейчас скорость солнечного ветра несколько повышена. В то же время магнитное поле, которое он переносит, имеет слабо выраженную северо-южную составляющую. Именно это обеспечивает в целом спокойный геомагнитный фон. Однако при усилении южной компоненты магнитного поля уровень солнечной активности может возрасти.

Следует учитывать, что даже слабые магнитные бури могут влиять на самочувствие человека не только в день их возникновения, но и за несколько дней до и после. Наиболее чувствительными к таким изменениям остаются метеозависимые люди, лица с хроническими заболеваниями и находящиеся в состоянии повышенного стресса.

