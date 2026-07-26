Увольнение военного по уходу за женой: что для этого нужно

Военнослужащий может быть уволен со службы по семейным обстоятельствам, если его жена нуждается в постоянном уходе. В то же время, одного только медицинского заключения о состоянии его здоровья недостаточно — решение зависит от ряда юридических и медицинских обстоятельств.

Об этом рассказал адвокат Сергей Рогозин. По словам юриста, закон предусматривает два основания для увольнения военнослужащего в связи с необходимостью ухода за женой.

Первая касается случаев, когда жена имеет инвалидность I или II группы и нуждается в постоянном постороннем уходе. Второе основание – необходимость ухода за женой с инвалидностью III группы. Однако в такой ситуации каждый случай рассматривается индивидуально.

Читайте также: Как проверить наличие штрафа от ТЦК: объяснение юриста

Адвокат подчеркнул, что медицинское заключение по форме №080-4/о является важным документом, однако само по себе он не гарантирует увольнения с военной службы. По его словам, гораздо больше шансов на положительное решение имеют военнослужащие, жены которых имеют установленную I или II группу инвалидности. При необходимости следует оценить конкретный медицинский случай и возможность установления соответствующей группы инвалидности.

Влияет ли наличие других родственников

Сергей Рогозин отметил, что сам факт наличия других родственников не является автоматическим основанием для отказа в увольнении со службы. В то же время при рассмотрении обращения компетентные органы анализируют все обстоятельства дела, в том числе медицинские документы, семейное положение и другие юридически значимые доказательства. Именно комплексная оценка этих материалов влияет на окончательное решение.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!