В Конго вспышка Эболы: зафиксировано уже более 900 случаев

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус сообщил о масштабной вспышке Эболы в Демократической Республике Конго. По официальным данным, в стране уже зафиксировано более 900 подозреваемых случаев заболевания.

Об этом сообщают The Guardian и Reuters. По информации ВОЗ, нынешняя вспышка составляет "очень высокий" риск для самой ДР Конго, однако угроза глобального распространения вируса сейчас оценивается как низкая. Министерство связи страны заявило о 904 подозреваемых случаях и по меньшей мере 119 смертях. Более всего пострадала северо-восточная провинция Итури.

Медики и гуманитарные организации сталкиваются с серьезными трудностями в борьбе с инфекцией. На прошлой неделе неизвестные подожгли два центра лечения Эболы на востоке страны. Эксперты связывают такие атаки с недоверием местного населения к власти и международным миссиям, а также с недовольством строгими правилами захоронения, ограничивающими традиционные ритуалы.

Из-за ухудшения ситуации власти запретили массовые собрания более 50 человек и проведение поминальных мероприятий. Погребение погибших в некоторых районах проводят гуманитарные работники под охраной военных и полиции.

Восточные регионы Конго уже много лет остаются зоной нестабильности из-за деятельности многочисленных вооруженных группировок, часть которых связана с иностранными силами или террористическими организациями, в частности, "Исламским государством".

Еще до вспышки Эболы организация "Врачи без границ" сообщала о критической ситуации в системе здравоохранения региона. Из-за насилия и боевых действий многие медики были вынуждены покинуть свои рабочие места, а больницы оказались перегруженными.

По оценкам ООН, только в Итуре из-за конфликтов свои дома покинули почти миллион человек. Дополнительная обеспокоенность вызывает риск распространения вируса в лагерях для внутренне перемещенных лиц вблизи города Буния, где зафиксировали первые случаи заражения.

"Вспышка Эболы распространяется среди общин, которые и так страдают от нестабильности, вынужденного переселения и слабой медицинской системы", — отметила представительница Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Габриэла Аренас.

Специалисты также отмечают, что сокращение международного финансирования, в частности, со стороны США и других стран, существенно усложнило реагирование на новые вспышки. Гуманитарные организации сообщают о дефиците защитных костюмов, тестов, мешков для тел и других критически важных материалов.

Президент гуманитарной организации "Женская солидарность за инклюзивный мир и развитие" Жюльен Лусенге заявила, что ее больница вблизи Бунии практически не имеет необходимого оснащения.

Нынешняя вспышка вызвала вирус Эбола штамма Бундибуджо, для которого пока не существует одобренной вакцины или специфического лечения. Болезнь характеризуется тяжелым течением и высокой смертностью. Вирус передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированных или зараженных животных.

Среди основных симптомов – высокая температура, сильная слабость, головная и мышечная боль, а впоследствии – рвота, диарея, поражение внутренних органов и кровотечения.

