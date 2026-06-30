В Монако произошел теракт: бывший украинский бизнесмен Ермолаев и его жена в критическом состоянии (фото, видео)

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три гражданина Украины. По предварительной информации, неизвестный покинул взрывное устройство у входа в одно из зданий, после чего скрылся. Правоохранители рассматривают версию теракта.

Об этом сообщают Nice-Matin, AFP и местные медиа. По данным следствия, инцидент произошел около 21:00 по улице Реверенд-Пер-Луи-Фролла. Неизвестный мужчина с рюкзаком подошел к входу в здание, покинул его и быстро покинул место происшествия. Спустя короткое время раздался мощный взрыв.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда подозреваемый покидает рюкзак у входа. В настоящее время эта запись является одним из ключевых доказательств расследования. Район происшествия оперативно оцепили, а на место прибыли полиция, спасатели, пожарные и медики.

Глава правительства княжества сообщил, что это первый случай теракта в истории Монако. По информации AFP, в результате взрыва ранения получили три гражданина Украины — мужчина, женщина в возрасте около 50–60 лет и подросток. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Ранее также сообщалось, что все трое являются членами одной семьи.

Впоследствии, местное издание NEWS.MC Monaco сообщило, что среди пострадавших — украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, в отношении которого в Украине действуют персональные санкции. По данным журналистов, вместе с ним пострадали его жена и сын, а вероятной целью взрыва был Ермолаев.

Также сообщается, что взрывное устройство было начинено болтами и металлическими шариками. Эту информацию, по данным издания, подтвердил государственный министр Монако Кристоф Мирман.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента, в том числе мотивы нападающего и его личность. Официальной информации о задержании подозреваемого пока нет. Вадим Ермолаев родился в Днепре и долгое время входил в список самых богатых украинских предпринимателей. В 2019 году он отказался от украинского гражданства и получил паспорт Кипра.

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В декабре 2023 года президент Украины ввел в отношении бизнесмена санкции сроком на десять лет. Основанием стали данные о его возможных связях с предприятиями, работавшими на временно оккупированных территориях Крыма и Бердянска, а также информация об уплате налогов в бюджет РФ.

Ермолаев является основателем финансово-промышленной группы "Алеф", работающей в сферах девелопмента, агробизнеса, производства строительных материалов и промышленности. В разные годы его состояние оценивалось в сотни миллионов долларов.

Напомним, мощные землетрясения произошли в Венесуэле и Японии.

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