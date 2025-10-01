В Одессе выпала 1,5 месячная норма осадков: общественный транспорт остановил работу, есть без вести пропавшие (фото, видео)

В Одессе стихия унесла жизни девяти человек, среди которых был ребенок. По словам спасателей, они почти сутки работают непрерывно над ликвидацией последствий непогоды.

Об этом сообщила ГСЧС в своем Telegram-канале. Ночью помогали эвакуировать людей, оказавшихся в водяных ловушках, доставали автомобили, откачивали воду из подтопленных зданий и искали пропавшую девушку. Ее тело обнаружили в семь утра.

Все жертвы погибли в городе. Самой трагической стала гибель семьи из пяти человек, проживавших на цокольном этаже. Мощная волна затопила помещение, и люди не смогли спастись. Еще три женщины погибли на улице — их также накрыло волной и унесло течением.

В общей сложности спасателям удалось спасти 362 человека и эвакуировать 227 автомобилей. В работах принимают участие 255 сотрудников ГСЧС и 68 единиц техники, ликвидация последствий продолжается.

