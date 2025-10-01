В Одесі випала 1,5 місячна норма опадів: громадський транспорт зупинив роботу, є загиблі і зниклі безвісти (фото, відео)

В Одесі стихія забрала життя дев’ятьох людей, серед яких була дитина. За словами рятувальників, вони майже добу безперервно працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Про це повідомила ДСНСу своєму Telegram-каналі. Вночі допомагали евакуйовувати людей, які опинилися у водяних пастках, діставали автівки, відкачували воду з підтоплених будівель та шукали зниклу дівчину. Її тіло знайшли о сьомій ранку.

Всі жертви загинули в місті. Найтрагічнішою стала загибель родини з п’яти осіб, які мешкали на цокольному поверсі. Потужна хвиля затопила приміщення, і люди не змогли врятуватися. Ще троє жінок загинули на вулиці — їх також накрило хвилею і віднесло течією.

Загалом рятувальникам вдалося врятувати 362 людини та евакуювати 227 автомобілів. У роботах беруть участь 255 співробітників ДСНС та 68 одиниць техніки, ліквідація наслідків триває.

