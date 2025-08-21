В ряде регионов ожидаются дожди: прогноз погоды в Украине на 22 августа

22 августа в Украине синоптическая ситуация будет достаточно разнообразной. В восточных и южных регионах сохранится сухая погода, тогда как запад, север и большинство центральных областей покроет активный циклон средиземноморского происхождения. Он принесет дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалистый ветер. Ветер ожидается с юго-запада, иногда с резкими порывами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Температурный фон в этот день будет очень контрастным. На западе воздух прогреется только до +17…+21°C, на севере столбики термометров покажут +21…+24°C. В центральных областях будет в основном жарче — +29…+32°C, но в Винницкой области температура не превысит +25°C. В южных регионах прогнозируют +29…+32°C, а на востоке жара будет достигать +30…+34°C.

В Киеве ожидается дождь с грозой и понижение температуры до +22°C. По словам синоптиков, после продолжительного периода жары в стране постепенно установится похолодание, и в ряде областей температура снизится еще больше.

