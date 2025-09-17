В сентябре ожидается серия солнечных затмений: как увидеть и когда

В сентябре 2025 года произойдет частичное солнечное затмение — последнее в рамках лунного цикла. Для Украины явление начнется в 21:30, своего максимума достигнет в 22:41 и завершится в 23:52. Длительность будет составлять около 1 часа 22 минут.

Наблюдать его в Украине будет непросто: затемнение будет происходить после заката Солнца, и увидеть его удастся только при ясном небе. Лучшие условия для наблюдения сложатся в Южном полушарии — Австралии, Новой Зеландии, Антарктиде и на островах Тихого океана. Об этом пишет The Sky Live.

В тот же вечер состоится еще одно астрономическое событие – Сатурн войдет в противостояние с Солнцем. Планета расположится точно напротив него, станет особенно яркой и хорошо видна даже невооруженным глазом.

Астрономы отмечают необходимость соблюдать безопасность: смотреть на Солнце можно только через специальные защитные очки или фильтры. Для более подробных наблюдений подойдут телескопы или бинокли с фильтрами, а для фотосъемки — камеры со специальной защитой. Важно выбирать места с открытым горизонтом и предварительно проверять прогноз погоды.

