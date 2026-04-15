В Украине подешевел популярный овощ: сколько стоит

В Украине снова изменились отпускные цены на овощи и фрукты. Причем динамика остается разнонаправленной – одни продукты дешевеют, другие стремительно дорожают.

По данным аналитиков EastFruit, продолжает снижаться цена на прошлогоднюю белокочанную капусту - сейчас ее продают по 2-8 грн/кг, тогда как еще неделю назад она стоила 6-9 грн/кг. В годовом исчислении овощ подешевел примерно на 88%. В то же время, молодая капуста резко прибавила в цене — с 25–30 до 80–95 грн/кг, а пекинская выросла до 43–48 грн/кг против предыдущих 27–32 грн/кг.

Повышение цен коснулось и столовой свеклы — ее стоимость поднялась до 8–10 грн/кг. Из-за ограниченного предложения подорожали помидоры – до 180–190 грн/кг. Кабачки немного подешевели — до 125–135 грн/кг, а баклажаны — до 190–210 грн/кг. Цены на редис остаются стабильными на уровне 68–75 грн/кг.

Незначительные колебания наблюдаются и на рынке картофеля: сейчас его продают по 6–11 грн/кг, тогда как раньше цены составляли 5–12 грн/кг.

Ощутимо подешевела зелень. В частности, цены на зеленый лук снизились до 100–160 грн/кг, укроп и петрушка подешевели до 345–355 грн/кг, а салат – до 90–120 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте ситуация более стабильная. Нижняя граница цен на яблоки опустилась до 18 грн/кг, в то время как груши демонстрируют более широкий ценовой диапазон — от 34 до 130 грн/кг. В то же время клубника несколько подорожала – до 160–180 грн/кг.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!