В Украине подешевел популярный овощ: сколько стоит

На украинском рынке зафиксировано резкое понижение цен на тепличные огурцы. Только за несколько последних дней отпускная стоимость продукции просела почти вдвое.

Об этом сообщили аналитики EastFruit. С начала недели огурцы подешевели в среднем на 40%. Пока производители продают тепличную продукцию по 50–90 грн за килограмм.

Главной причиной понижения цен стал избыток предложения на рынке. Теплические хозяйства активно наращивают объемы снабжения, в то время как спрос остается умеренным.

В таких условиях производители вынуждены снижать цены во избежание накопления нереализованной продукции и быстрее реализовать урожай.

Несмотря на существенное удешевление на этой неделе, нынешние цены все еще выше прошлогодних показателей. По оценкам экспертов, огурцы сейчас стоят в среднем на 15% дороже, чем в конце апреля 2025 года.

Участники рынка не исключают дальнейшего удешевления в ближайшее время. Если предложение продолжит расти, а спрос будет оставаться слабым, цены могут снизиться еще больше.

Финансовые эксперты отмечают, что цены в Украине также влияют внешние факторы. В частности, обострение международных конфликтов может повлечь за собой проблемы с логистикой, подорожание перевозок и рост цен на импортные товары.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

