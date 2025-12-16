В Украине подорожал популярный 'новогодний' продукт: сколько стоит

На прошлой неделе на плодоовощных площадках наблюдалось оживление торговли. Наибольшим спросом среди покупателей пользовались белокочанная капуста и яблоки, тогда как интерес к мандаринам превысил объемы их предложения.

Об этом пишет EastFruit. По итогам 50-й недели 2025 г. в торговле через платформу EastFruit были задействованы участники из 15 стран.

После перерыва снова появились предложения из Молдовы, Азербайджана и Китая. В то же время, существенно возросла активность продавцов из Узбекистана, Ирана и Египта. Количество объявлений из Украины, Турции и Греции уменьшилось. Топ-5 стран по объему предложения остались неизменными: Украина, Узбекистан, Иран, Польша и Египет.

Лидером по количеству предложений снова стала белокочанная капуста. Пекинская капуста продолжает терять в цене, несмотря на растущий спрос. Также увеличились продажи репчатого лука и столовой свеклы, в то время как моркови на рынке стало меньше. Активнее предлагали салаты и зелень, а вот интерес к цветной капусте и редьке несколько снизился.

Яблоки уже третью неделю подряд удерживают позицию самого популярного фрукта. Заметно активизировалась продажа хурмы, в том числе появились новые предложения из Азербайджана и Грузии. В Узбекистане оживился рынок винограда. Египет и Иран нарастили поставки апельсинов, в то время как мандарины остаются дефицитными. В то же время, Марокко зафиксировало рекордные объемы экспорта мандаринов в Германию.

Что касается ценовой ситуации, в Украине подорожали томаты, лимоны, мандарины и зеленый лук. Огурцы, белокочанная, пекинская и цветная капуста стали дешевле. Также выросли цены на брокколи и редис. Апельсины начали дешеветь на фоне увеличения предложения, а хурма и гранаты остались дороже недели ранее.

