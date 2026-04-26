В Украине подорожал популярный продукт: сколько стоит

В апреле в украинских супермаркетах зафиксировано заметное удорожание ряда продуктов. В частности, выросли цены на подсолнечное масло по сравнению со средними показателями марта.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. Пока бутылка масла объемом 850 мл в большинстве сетей стоит уже более 90 гривен, при этом стоимость отличается в зависимости от бренда.

Как изменились цены в супермаркетах

Рафинированное подсолнечное масло "Олейна" по состоянию на 23 апреля в среднем продается по 95,22 грн за бутылку. Для сравнения, в марте ее можно было приобрести примерно за 90,47 грн - то есть дешевле почти на 5 гривен.

Похожая динамика наблюдается и с маслом "Щедрый дар". Сейчас ее средняя цена составляет 93,66 грн. за 850 мл, тогда как в марте она была около 90,92 грн.

Стоит отметить, что нынешние цены на продукцию этих производителей являются одними из самых высоких за последние несколько лет.

Почему дорожают продукты

В целом подорожание продуктов в Украине объясняют рядом экономических факторов, среди которых изменения на рынке сырья, логистические затраты и внешние экономические риски.

Финансовый аналитик Виктор Гальчинский отмечает, что в случае затяжной нестабильности на международных рынках возможен рост стоимости перевозок и сокращение количества рейсов. Это, в свою очередь, окажет влияние как на цену доставки товаров, так и на стоимость импорта в целом.

По его оценкам, подорожание может достигать 30% и более, особенно для импортной продукции, в зависимости от продолжительности кризиса и логистических ограничений.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!