В Украине подорожал ряд продуктов: на сколько выросла цена

Длительные блекауты не приведут к резкому удорожанию продуктов или скачкам гривни — инфляция замедляется, экономика адаптировалась к энергодефициту. Предыдущая волна отключений осенью 2024 – весной 2025-го подняла цены из-за генераторов и расходов бизнеса, но этот период истек.

С апреля инфляция тормозит, бизнес оптимизировал процессы, энергосистема работает прогнозируемо. Утверждение о +30% на молочку или мясо — кликбейт без экономической основы. Об этом в комментарии OBOZ заявил экономист Сергей Фурса.

Гривна стабильна: спрос на доллар сезонный, бюджет и валютный рынок поддерживают программы. Колебания цен будут умеренными и сезонными – декабрь традиционно повышает спрос на мясо, рыбу, фрукты, овощи и деликатесы.

Экономист Владимир Чиж прогнозирует: свинина подорожает до 10% из-за праздничных блюд, курятина останется стабильной благодаря объемам производства, говядина — +3–6%. Импортная рыба (семга, форель, скумбрия) — +10–15% из-за логистики, украинская — +5% ближе к Рождеству. Колбасы, салями, ветчина в премиум- и среднем сегментах – до +12%, бюджетные – минимально.

Борщовый набор стабилен (+2–5%), тепличные помидоры, огурцы, перец — ощутимый рост.

