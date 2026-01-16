В Украине продлили школьные каникулы: почему на какой срок

В Украине принято решение об изменении формата обучения из-за сложной ситуации безопасности. Министерство образования и науки сообщило о временном прекращении очного образовательного процесса и возможном продлении зимних каникул.

Как отметили в МОН, правительство разрешило остановить обучение в аудиториях в заведениях всех уровней – от дошкольных до высших – в зависимости от обстановки в конкретных регионах. Речь идет о детских садах, школах, профтехах, заведениях профессионального высшего и высшего образования.

Областным военным администрациям и центральным органам исполнительной власти поручено определиться с дальнейшими шагами: либо перевести образовательный процесс в дистанционный формат, либо продлить или ввести зимние каникулы до 1 февраля 2026 года.

Отдельно отмечается, что Киевская городская государственная администрация также должна принять решение о продлении или введении каникул в столице до указанной даты.

В то же время заведения дошкольного образования в Киеве будут самостоятельно определять режим работы, исходя из текущей ситуации и возможностей на местах.

Напомним, правительство изменило правила комендантского часа на фоне сильных морозов.

