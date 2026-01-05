В Украине продолжает расти стоимость популярного продукта: сколько стоит

По итогам 2025 г. в Украине существенно выросли цены на куриные яйца в супермаркетах. Даже после завершения рождественско-новогодних праздников, когда спрос обычно падает, стоимость продукта не снизилась, а продолжила постепенно колебаться с тенденцией к удорожанию.

Об актуальной ситуации с ценами сообщает сайт Новости.LIVE, проанализировавший стоимость десятка нефасованных яиц в крупных торговых сетях по состоянию на 3 января. Согласно данным Минфина сразу после Нового года средняя цена упаковки яиц категории С1 колебалась в пределах 82,16–82,95 гривны. Уже через несколько дней, 3 января, верхний предел вырос до 83,35 гривны, что свидетельствует о сохранении ценового давления.

Поскольку поштучные яйца традиционно стоят дешевле фасованных, журналисты промониторили цены непосредственно в супермаркетах и онлайн-магазинах. Выяснилось, что разница между упаковкой и десятком нефасованных яиц может быть достаточно ощутимой.

Так, в середине декабря 2025 г. в сети АТБ одно яйцо стоило 6,79 гривны, тогда как в начале января 2026 года цена снизилась до 5,69 гривны за штуку. Таким образом, десяток обходится покупателям в 56,90 грн. Для сравнения, минимальная цена упаковки в этой же сети составляет 76,70 гривны, а значит, экономия достигает почти 20 гривен. За эти деньги можно приобрести еще несколько яиц дополнительно.

В других популярных супермаркетах цены на поштучные яйца также отличаются. Дешевые предложения фиксируют в Varus, где одно яйцо стоит 4,99 гривны. У Auchan цена составляет около 5,70 гривны, у "Фори" — 5,74, у Novus — 5,89, а самые дорогие яйца продают в MegaMarket, где стоимость достигает 7,50 гривны за штуку.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

О возможном дальнейшем росте цен ранее предупреждал экономист Владимир Чиж. В комментарии Новости.LIVE он отметил, что в январе средняя цена десятка яиц в торговых сетях и рынках может находиться в диапазоне от 75 до 95 гривен. По его словам, ключевым фактором будет оставаться ситуация с электроснабжением.

Если проблемы с отключениями света снизятся, производителям и поставщикам не придется закладывать в стоимость дополнительные затраты на генераторы и их обслуживание. В противном случае цены могут продолжить расти, даже несмотря на сезонное понижение спроса.

Раньше мы писали о подорожании говядины в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!