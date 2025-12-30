В Украине растут цены на популярные продукты: сколько будут стоить

Стоимость продуктов в торговых сетях будет меняться неравномерно: овощи и дальше будут дорожать, тогда как цены на мясо со временем начнут снижаться. Такую динамику предопределяют как предпраздничный спрос, так и постепенное исчерпание запасов отечественного урожая.

Об этом в эфире телевидения сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, наиболее ощутимый рост цен сейчас наблюдается именно в сегменте тепличных овощей.

Эксперт отметил, что подорожание овощей может продолжиться, но в умеренных пределах примерно на 5–7%. Наибольшее ценовое давление сейчас демонстрируют тепличные культуры, ведь сезон собственного производства уже завершился. В канун новогодних праздников спрос на свежие овощи традиционно растет, тогда как внутренних запасов немного. Из-за дисбаланса между спросом и предложением цены неизбежно уходят вверх.

Ситуацию усложняет и дорогостоящий импорт: закупочная стоимость ввезенных огурцов и томатов остается высокой. В то же время, на мясном рынке тенденция может измениться уже в конце зимы. По прогнозам Марчука, снижение цен на мясо возможно с февраля.

Аналитик отметил, что в течение года говядина стабильно держалась на высоком уровне – это общемировой тренд. В канун праздников традиционно дорожают свинина и курятина, а также мясные изделия. Такая ситуация, по его словам, сохранится и в январе, пока продолжатся праздничные дни.

Отдельно эксперт обратил внимание на проблемы в молочном секторе. Украинский рынок все активнее заполняется более дешевыми сырами из стран ЕС, что создает серьезную конкуренцию для отечественных производителей. Благодаря более низкой закупочной цене импортной продукции торговые сети могут устанавливать большие наценки и в то же время предлагать потребителям более низкую конечную стоимость.

В результате украинские сыровары вынуждены продавать продукцию со значительными скидками, что отрицательно сказывается на их доходах. Из-за сокращения спроса и нежелания накапливать складские запасы зимой производство сыров, вероятно, продолжит уменьшаться.

