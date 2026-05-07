В Украине резко подешевело масло: сколько стоит

Украинский рынок сливочного масла переживает непростой период: спрос из-за границы слабеет, внутренний рынок перенасыщен продукцией, а складские запасы продолжают скапливаться. Поэтому производители все чаще работают на грани убыточности, а цены могут снизиться еще больше.

Об этом сообщают аналитики Инфагро, которые оценивают перспективы восстановления отрасли как достаточно неопределенные.

Экспорт слабеет, а внутренний спрос не спасает ситуацию

Сложности для украинских производителей усилились после того, как основные страны-импортеры сократили закупки масла, предпочитая более дешевые альтернативы. Часть рынков остается открытой, однако речь идет лишь о небольших объемах поставок и жесткой конкуренции по цене. Поэтому давление на экспортные цены продолжает расти.

На внутреннем рынке ситуация тоже остается непростой. Оптовые цены пока не покрывают затраты на производство, поэтому компании вынуждены запускать акции и скидки или переориентироваться на другие виды молочной продукции с высокой жирностью. Однако это частично помогает уменьшить избыток товара.

Дополнительным ударом для переработчиков стало предварительное повышение закупочных цен на молоко. Расходы предприятий выросли именно тогда, когда цены на готовую продукцию начали падать.

Производство превышает спрос

В настоящее время объем производства сливочного масла значительно превышает как внутреннее потребление, так и экспортные поставки. Поэтому непроданная продукция накапливается на складах, что создает финансовое давление на предприятия и блокирует оборотные средства.

Ситуация может еще больше усложниться из-за приближающегося сезона активного производства молочной продукции, который традиционно увеличивает объемы выпуска масла. Вместе спреды и комбинированные жировые продукты постепенно теряют популярность как более дешевая альтернатива сливочному маслу. Причина проста – со снижением стоимости натурального масла интерес покупателей к заменителям заметно ослабевает.

Аналитики предупреждают: если ситуация на внешних рынках не улучшится, производителям придется и дальше снижать цены как на экспорт, так и внутри страны.

Сколько стоит масло в супермаркетах

По данным "Минфина", по состоянию на 6 мая средняя цена упаковки сливочного масла "Яготинское 73%" весом 180 граммов составляет около 116,5 грн.

В разных торговых сетях цены колеблются в следующих пределах:

"Фора" – 115,9 грн;

Metro - 119,6 грн;

Varus - 111,9 грн;

Auchan - 114,9 грн;

"Сельпо" – 119 грн;

Novus - 115 грн.

