В Украине резко подорожал один из овощей борщового набора: сколько стоит

После новогодних праздников на украинском рынке овощей борщового набора начался заметный рост цен. За последнюю неделю белокочанная капуста подорожала в среднем на 25%.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Большинство украинских производителей уже распродали значительную часть запасов до конца декабря 2025 года. На рынке практически не осталось овощей среднего и низкого качества – преимущественно продается качественная капуста, которую фермеры сознательно удерживают от продажи.

Фермеры выбрали стратегию "ждать лучших цен": они уверены, что предложение сократится еще сильнее, а спрос останется стабильным. Поэтому отпускные цены в хозяйствах уже поднялись до 3–10 грн/кг (0,07–0,23 долл./кг), что на 25% выше, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Эксперты прогнозируют: это только начало роста. Темпы удорожания будут ускоряться по мере исчерпания запасов в хранилищах, особенно если будут отключения электроэнергии (что увеличит затраты на хранение).

Несмотря на текущий скачок, цены на белокочанную капусту остаются значительно ниже, чем в прошлом: в среднем на 82% дешевле, чем в январе 2025 года. Это связано с рекордным урожаем 2025 года и длительным периодом теплой погоды осенью, что удешевило закладку на хранение.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии " Главреду " подтверждает: в ближайшие недели заметно возрастут цены на тепличные овощи, прежде всего, огурцы и помидоры.

Сезон украинских тепличных овощей завершен.

Основное предложение на рынке сейчас – импорт (главным образом из Турции).

Закупочные цены в Турции высоки из-за логистики, энергозатрат и сезонного спроса.

Поэтому уже сейчас тепличные огурцы и помидоры заметно дорожают, и тенденция будет усиливаться в январе-феврале.

Яблоки остаются одним из самых дорогих фруктов в Украине. Постепенное удорожание ожидается из-за уменьшения качественной продукции в хранилищах. Наиболее сильный рост цен прогнозируется весной 2026 года, ближе к появлению нового урожая.

В целом январь 2026 стал переходным месяцем: после праздничного затишья борщовый набор и тепличные овощи начали дорожать из-за сокращения предложения и энергетических вызовов. Эксперты советуют покупать качественную капусту и другие овощи раньше времени, пока рост еще относительно умеренный.

