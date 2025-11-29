В Украине упала цена на ряд молочных продуктов: какая стоимость

В Украине наблюдается заметное удешевление базовых молочных товаров, что явилось приятным сюрпризом для покупателей на фоне общей волатильности цен на продукты питания. Согласно мониторингу портала Минфин, в конце ноября некоторые популярные позиции стали доступнее по сравнению с октябрем.

Об этом пишет Волна. Цены на сливочное масло и сыр начали снижаться из-за падения мировых котировок на молочное сырье (на 30% с конца лета) и возвращения украинского экспорта на внутренний рынок. Эксперты прогнозируют дальнейшее удешевление: к Новому году жирные молочные продукты могут подешеветь на 30-35%, а тренд сохранится до первой половины 2026 года. Закупочная цена на сырое молоко класса "экстра" (соответствующее европейским стандартам) в середине ноября упала на 17%, что заставляет мелких производителей работать на грани рентабельности.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Конкретные примеры снижения цен

Сливочное масло "Крестьянское" 72,5% (200 г) : В октябре средняя цена составляла 119,14 грн, а по состоянию на 28 ноября - 118,05 грн (снижение на 0,91%).

: В октябре средняя цена составляла 119,14 грн, а по состоянию на 28 ноября - 118,05 грн (снижение на 0,91%). Сливочное масло "Яготинское" 73% (200 г) : С 114,95 грн в октябре до 105,32 грн сейчас (экономия 9,63 грн, или 8,4%).

: С 114,95 грн в октябре до 105,32 грн сейчас (экономия 9,63 грн, или 8,4%). Сыр кисломолочный "Простонаше" 9% (300 г) : подешевел с 93,09 грн до 90,73 грн (снижение на 2,36 грн, или 2,5%).

Средняя розничная цена на сливочное масло 82% жирности к концу ноября колеблется вокруг 108 грн за 200 г, с акционными предложениями ниже.

Производители не планируют существенных изменений на другие молочные продукты (молоко, сметану) до конца года, но акции в сетях будут стимулировать спрос. Покупателям следует следить за предложениями в супермаркетах, поскольку сезонный рост спроса может временно сдерживать скидки.

Напомним, в Украине поднялась цена на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!