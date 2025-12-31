В Украине упали цены на популярный овощ: какая стоимость килограмма

На украинском рынке зафиксировали заметное удешевление картофеля, сопровождающееся слабым спросом покупателей. Несмотря на ожидания аграриев традиционного предпраздничного оживления торговли, цены на овощ так и не пошли вверх.

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По данным специалистов, производители и трейдеры не видят оснований повышения стоимости картофеля, поскольку спрос остается низким, а объемы закупок не увеличиваются. В настоящее время цены на внутреннем рынке колеблются в пределах 6–12 гривен за килограмм, что примерно на 10% дешевле, чем неделей ранее.

На снижение стоимости повлияли сразу несколько факторов. В частности, на рынке наблюдается ухудшение качества продукции, сдерживающее темпы продаж. В то же время, поставки картофеля из местных хозяйств остаются стабильными, что создает избыточное предложение.

Аналитики отмечают, что большинство ключевых участников рынка отмечают невысокие качественные показатели картофеля, и именно это в значительной степени приводит к вялому сбыту на внутреннем рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года картофель в настоящее время продается в среднем на 61% дешевле.

Эксперты напоминают, что во время полномасштабной войны структура выращивания картофеля в Украине существенно изменилась. Площади под этой культурой сократились на 21%, объемы производства снизились на 11%, а цены в отдельные периоды росли почти вдвое — с 11,2 до 24 гривен за килограмм.

