В Украине заработала ДІя.Карта: как оформить и для чего предназначена

В Украине появился новый цифровой сервис – "Дія.Картка", объединяющий все государственные выплаты на одном счете. Теперь украинцам больше не придется пользоваться несколькими банковскими карточками для разных видов помощи.

Об этом говорится в сообщении главы Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова. Основное преимущество сервиса состоит в том, что карта позволяет оплачивать товары и услуги одновременно государственными и личными средствами. Кроме того, с нее можно снимать наличные деньги, пополнять счет, осуществлять переводы и производить расчеты за границей. На одном счете будут собираться нецелевые выплаты - пенсии, пособие для переселенцев или по безработице, а на специальном - средства с конкретными программами поддержки, например "еКнига" или "Ветеранский спорт". Карточку можно оформить как в цифровом формате в приложении "Действие", так и в виде физической.

Теперь "Действие.Карта" доступно клиентам трех банков: ПриватБанка, Monobank и Банка Кредит Днепр, однако перечень партнеров в ближайшее время расширят.

Через новый сервис украинцы будут получать социальные выплаты, пенсии, помощь для ВПЛ, средства от международных фондов, целевые начисления на государственные программы, а также выплаты по военным облигациям или возврат вкладов. В то же время программы "Восстановление" и "Нацкешбек" будут иметь отдельные карты.

Чтобы оформить "Действие.Карту" в смартфоне, нужно обновить приложение "Действие", найти новый сервис, выбрать банк-партнер и подтвердить согласие. Для удобства пользователям подготовили пошаговую видеоинструкцию.

