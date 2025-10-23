Ветер и дожди: прогноз погоды в Украине на 24 октября

В четверг, 24 октября, к Украине с северо-запада приблизится атмосферный фронт, который принесет умеренные дожди и усиление ветра к штормовым показателям. Осадки сначала ожидаются в западных регионах, а затем в течение дня распространятся на южные, центральные и северные области.

Восток Украины, а также Сумщина, Полтавщина, Запорожская и Днепропетровская области завтра еще останутся без существенных осадков. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Ожидается мощный юго-восточный ветер. Температура воздуха днем будет +12…+17 градусов, на юге местами поднимется до +19. На крайнем западе страны – во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях – после прохождения фронта похолодает до +9…+12 градусов.

В Киеве дождь наиболее вероятен во второй половине дня и вечером. Ветер юго-восточного направления днем усилится до 12-15 м/с, что будет свидетельствовать о приближении атмосферного фронта. Температура в столице останется комфортной – ночью около +10, днем до +15 градусов.

