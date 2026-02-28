Влияет ли изменение ВООС на получение отсрочки

В Украине военно-учетная специальность (ВОС) 999 является техническим маркером в системе мобилизационного учета. Она указывает, что военнообязанный не проходил военную службу или учебное собрание и в случае мобилизации нуждается в базовой общевойсковой подготовке (БЗИН).

Об этом подробно рассказали на портале " Юристы.UA ", комментируя реальную ситуацию военнообязанного. К юристам обратился мужчина, подавший заявление на отсрочку от мобилизации. После принятия документов он заметил в приложении "Резерв+", которое ВОС изменилось: раньше было 900025 (бухгалтер бухгалтерского учета), а теперь появилось 999097 (солдат резерва, нуждающийся в общей базовой подготовке). Мужчина спросил, не помешает ли это изменение получить отсрочку.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил: ВОС 999 (или 999097) — это не реальная военная специальность, а условный маркер, который система автоматически присваивает не имеющим опыта прохождения военной службы или учебного собрания. Он означает только одно — при мобилизации человеку нужно пройти базовую общевойсковую подготовку.

"Не обращайте внимания, это стандартная история. Таким образом государство учитывает граждан, нуждающихся в БЗИН", — добавил адвокат Вячеслав Кирда.

Юрист Владислав Дерий заверил: появление ВОС 999 никак не влияет на возможность получить отсрочку. Это чисто техническая запись, которая не несет никакой угрозы для процедуры оформления отсрочки по семейным обстоятельствам, учебе или другим законным основаниям.

Если в бумажном военном билете указана другая специальность, а в "Резерве+" появился маркер 999 — это не ошибка, а нормальная практика системы. В то же время, если человек хочет, чтобы данные были согласованы, он может подать в ТЦК заявление об исправлении/актуализации информации. Для этого достаточно отправить заказным письмом или подать лично заявление с просьбой привести данные в соответствие с имеющимися документами.

