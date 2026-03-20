ВЛК для военнообязанных и военных: как его нужно проходить

Военнослужащие, как и граждане, состоящие на военном учете, должны проходить военно-врачебную комиссию (ВЛК), чтобы определить свое актуальное состояние здоровья и пригодность к службе. Юристы разъяснили, кто именно уполномочен выдавать направление на такую комиссию.

ВЛК является важной составляющей как в мирное время, так и во время всеобщей мобилизации в условиях военного положения. Именно эта комиссия устанавливает, может ли человек проходить службу, а также определяет, к каким подразделениям он годен. При этом прохождение ВЛК касается не только военнообязанных, но и действующих военных. Об этом написали на портале "Юристи.UA".

В частности, один из военнослужащих обратился за разъяснением из-за состояния здоровья — у него серьезное заболевание и хотел узнать, как пройти медкомиссию и можно ли получить направление через территориальный центр комплектования.

Специалисты объяснили, что действующие военные не подчиняются ТЦК по этому вопросу. Направление на ВЛК для них оформляется исключительно по месту службы. Для этого необходимо подать рапорт на имя командира части (в частности это можно сделать через систему "Армия+"), после чего документ готовит начальник медицинской службы.

Также предусмотрен другой вариант: если военный находится на лечении или проходит обследование в медицинском учреждении, направление на ВЛК может выдать руководитель этого учреждения по представлению врача или заведующего отделением.

Итак, ключевое правило состоит в том, что именно воинская часть или медицинское учреждение, где находится военное, имеют полномочия направлять его на ВЛК. Территориальные центры комплектования могут подключаться только в том случае, если военный уже имеет соответствующее направление.

В то же время, следует помнить: прохождение ВЛК осуществляется не произвольно, а на основании приказа командира. Именно поэтому инициировать процедуру следует в установленном порядке во избежание недоразумений и задержек.

