Воздушное пространство Дании и Норвегии было нарушено неизвестными дронами: работу аэропортов приостанавливали.

Вечером 22 сентября над столицами Дании и Норвегии зафиксировали полеты неизвестных беспилотников, что повлекло за собой полное закрытие аэропортов в Копенгагене и Осло. Часть рейсов отменили, а некоторые перенаправили в аэропорт Мальмё.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в Копенгагене речь шла о двух-трех больших дронах, из-за чего полиция начала масштабную операцию. Представитель аэропорта подтвердил остановку авиадвижения, однако воздержался от дополнительных комментариев. Около 23:00 один из самолетов совершил экстренную посадку из-за нехватки горючего, несмотря на закрытое воздушное пространство.

Похожая ситуация развернулась в Осло. Около 21:00 военные зафиксировали дроны над крепостью Акерсхус, после чего полиция задержала двух граждан Сингапура. Позже около 23:30 несколько беспилотников появились и над аэропортом Гардермуэн. Сначала движение перенаправили на одну полосу, но после повторного обнаружения дрона аэродром полностью закрыли.

Представитель аэропорта Моника Фастинг подтвердила закрытие воздушного пространства в связи с новым инцидентом.

