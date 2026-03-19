ВПЛ из двух областей Украины смогут получить по 11 тысяч гривен материальной помощи: о ком идет речь

В 2026 году благотворительный фонд "Право на защиту" открыл регистрацию на получение многоцелевой денежной помощи для внутренне перемещенных лиц и людей, пострадавших от войны. В настоящее время программа действует в двух регионах Украины.

Подать заявку могут жители Николаевская область и Херсонская область, относящиеся к уязвимым категориям населения. Об этом сообщается на сайте фонда.

В частности, речь идет о:

переселенцев, сменивших место жительства в течение последних шести месяцев;

граждан, вернувшихся в Украину из-за границы из-за войны;

лиц, которые после эвакуации снова поселились по прежнему месту жительства.

Чтобы получить помощь, необходимо соответствовать ряду условий. В частности, заявители не должны получать финансовую поддержку от УВКБ ООН или других организаций за последние три месяца. Также среднемесячный доход на одного человека не должен превышать 6 318 гривен, а сама семья должна принадлежать к уязвимым категориям.

К таким категориям относятся:

семьи с одним из родителей, которые воспитывают детей или ухаживают за пожилыми людьми;

домохозяйства, состоящие только из людей в возрасте от 55 лет или объединяющих пожилых лиц с несовершеннолетними;

семьи, где есть люди с инвалидностью или серьезными хроническими заболеваниями.

Подать заявку можно лично в офисе фонда в Николаеве (проспект Мира, 54В, корпус 2) по будням с 09:00 до 17:00 или через онлайн-регистрацию в электронной очереди. В то же время, подача заявки является лишь первым этапом — после отбора кандидатов могут пригласить для завершения процедуры оформления помощи.

Размер выплат составляет примерно 11 тысяч гривен на каждого члена семьи за трехмесячный период.

