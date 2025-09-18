Встреча короля Британии и президента США: Чарльз ІІІ призвал к поддержке Украины (фото)

Король Великобритании Чарльз ІІІ во время государственного обеда с президентом США Дональдом Трампом заявил о солидарности с Украиной. "Сегодня, когда тирания снова бросает вызов Европе, мы вместе с нашими союзниками выступаем единым фронтом в поддержку Украины, чтобы остановить агрессию и гарантировать мир".

Об этом пишет CNN. Дональд Трамп назвал свой второй государственный визит в Великобританию "одной из самых больших чест в жизни" и выразил надежду, что он останется последним американским президентом, которому в течение длительного времени представится честь совершить два таких визита.

Выступая, Трамп отдельно похвалил принца Уильяма, назвав его "выдающимся сыном", и вспомнил о выздоровлении принцессы Уэльской после лечения рака.

Он также отметил "особые отношения" между США и Великобританией и добавил, что Америка достигла значительных успехов в последнее время: "Еще год назад наша страна находилась в тяжелом состоянии, а ныне, по моему мнению, мы — самое успешное государство в мире. И это в значительной степени благодаря вам, тому фундаменту, который мы заложили".

