Ирландский писатель Марк Бойл около 20 лет назад принял решение полностью отказаться от использования денег после судьбоносного разговора. Сейчас он обитает без водопровода, электричества и Интернета.

Об этом сообщает издание Mirror. 45-летний выпускник факультета бизнеса и экономики Марк Бойл изначально планировал работать по обычному графику с 9 до 17, но после разговора с другом в 2007 году его жизнь кардинально изменилась. Обсуждая глобальные проблемы, Марк пришел к выводу, что их первопричиной являются деньги и решил полностью отказаться от их использования.

Родившийся в Баллишанноне, графство Донегал, Ирландия, Марк сделал первый шаг к жизни без денег, продав свой дом и переехав в старый фургон. Хотя он был решительно настроен изменить свою жизнь, это оказалось сложнее, чем ожидалось: сначала Марк скучал по привычному комфорту, особенно по кофе.

Однако Марк не сдался, и постепенно адаптируясь к своему новому образу жизни, он почувствовал, что дела стали легче, сообщает Galway Beo. В своих записях за 2010 год Марк отмечал: "Через несколько месяцев все стало намного проще, и я полностью освоился со своими ежедневными задачами. Парадоксально, но последние два года оказались самыми интересными в моей жизни".

Выбрал жизнь без денег и благ цивилизации: как экономист-отшельник живет уже 20 лет (фото). Источник: Mirror

В 2017 году Марк сделал еще один радикальный шаг – он переселился в старый деревянный дом в глухом уголке графства Голвэй, где отказался от всех современных благ, таких как электричество, водопровод и Интернет. Хотя некоторые описывают его образ жизни как "простой", сам Марк считает такую характеристику неточной.

Выбрал жизнь без денег и благ цивилизации: как экономист-отшельник живет уже 20 лет (фото). Источник: Mirror Выбрал жизнь без денег и благ цивилизации: как экономист-отшельник живет уже 20 лет (фото). Источник: Mirror

Известный как "безденежник", Марк часто пишет о своем опыте в The Guardian, где делится своими мыслями о "свободной экономике" и практическими аспектами жизни без денег – вместо походов в магазины он ищет пищу и ловит рыбу. В 2010 году он выпустил книгу The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living, где отметил: "Моя прежняя городская жизнь была довольно простой, но состояла из множества сложных вещей – от смартфонов до пластиковых предметов. Теперь я веду трудоемкую жизнь, где все имею". делать сам".

