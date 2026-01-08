Высокое качество и комфорт: назван лучший универсал

Автомобили с кузовом универсал полностью оправдывают свое название, ведь совмещают емкость, комфорт и высокую функциональность. Такие модели идеально подходят водителям, которым часто приходится перевозить объемный багаж или путешествовать по всей семье без компромиссов по удобству.

Эксперты издания WhatCar? составили рейтинг десяти лучших универсалов, которые будут актуальны для покупки в 2026 году, а также объяснили, почему победитель списка уверенно опережает конкурентов.

В десятку лучших универсалов вошли: Volkswagen Passat Toyota Corolla Touring Sports Skoda Octavia Combi Volkswagen ID.7 Tourer Skoda Superb Combi BMW i5

Лидером рейтинга стал Volkswagen Passat. Девятое поколение модели дебютировало в 2023 году и выпускается исключительно в формате универсала — версия седан доступна только на китайском рынке.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Обозреватели отмечают просторный салон Passat и один из самых больших багажников в классе. Отдельной похвалы заслужили комфорт при движении, мягкая подвеска и эффективная шумоизоляция, что делает автомобиль удобным как для городских поездок, так и для дальних путешествий.

На украинском рынке новый Volkswagen Passat предлагается по цене от 2009409 гривен. Покупателям доступны бензиновые и дизельные модификации, а также версия с мягкой гибридной установкой, средний расход топлива которой составляет около 6,3 литра на 100 километров.

Также мы уже писали о топах самых плохих китайских автомобилей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !