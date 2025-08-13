'Я не собираюсь сдавать свою страну' - Зеленский об отказе от ухода ВСУ из Донбасса

Владимир Зеленский четко заявил, что Украина не будет отводить войска из подконтрольной части Донецкой области как условие полного прекращения огня. Во время встречи с журналистами 12 августа президент объяснил, что Донбасс для России — это плацдарм для новых наступлений, и отказ от примерно 9 тысяч квадратных километров (около 30% области) открыл бы Путину путь в Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

Об этом передает " Общественное ". Зеленский подчеркнул, что не имеет права "сдавать" территории, ведь страна не является собственностью. Вопросы обмена территориями, по его словам, невозможно отделить от темы гарантий безопасности.

Украинская позиция остается неизменной: сначала прекращение огня, а уже потом переговоры, причем территориальные вопросы не могут решаться без участия Украины.

Ранее мы рассказывали, что Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина.

