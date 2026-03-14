За Пасхальную корзину придется платить больше: на сколько подорожал в 2026 году

В преддверии Пасхи 2026 года украинские семьи уже ощущают сезонный рост цен на продукты для праздничного стола. Традиционно больше всего дорожают яйца, мясо, молочные продукты и ингредиенты для кулича.

Эксперты прогнозируют умеренное, но заметное повышение стоимости из-за увеличения спроса, затрат на энергоносители, горючее и логистику. Об этом пишет OBOZ.

Больше всего привлекают яйца — один из главных символов Пасхи. В начале марта десяток в супермаркетах стоит в среднем 79–87 грн. Ближе к праздникам цена может вырасти еще на 10–15%. Основные причины:

сезонное сокращение производства;

традиционно высок спрос перед Пасхой;

рост расходов на корма, электроэнергию и отопление птичников.

Мясные продукты подорожают менее существенно, но колебания уже ощутимы. Примерные средние цены на свинину в рознице:

грудинка – около 232 грн/кг;

свиная шея – 250–280 грн/кг;

лопатка - 185-205 грн/кг.

Говядина (гуляш, лопатка) стоит 290–340 грн/кг. Домашняя копченая колбаса может достигать 500–750 грн/кг, в то время как свежие колбаски в супермаркетах — 180–220 грн/кг.

Наиболее стабильной и доступной остается птица. Благодаря акциям в сетях куриное филе можно найти за 189,97 грн/кг, куриный фарш – около 119,97 грн/кг, филейный фарш – 149,97 грн/кг, а куриная голень иногда продается по акционной цене 77 грн/кг.

Молочные продукты подорожают примерно на 3-5% из-за роста тарифов на электроэнергию и логистические расходы. Примерные цены:

кисломолочный творог 9% - около 288 грн/кг;

сметана 15% - примерно 190 грн/кг;

сливочное масло (180-200 г) - 94-155 грн в зависимости от жирности.

Хотя цены на сырое молоко даже снизились по сравнению с прошлым годом, энергоемкость производства отчасти нивелирует этот эффект.

Главный символ праздника — кулич — тоже станет дороже. Если в прошлом году приготовление домашнего пояса весом около 1 кг обходилось в 180–210 грн, то в 2026 году эта сумма может возрасти до 240–250 грн. Основной вклад в подорожание вносят муку, сахар, сухофрукты и масло — эти ингредиенты могут прибавить еще 5–10% стоимости ближе к апрелю.

На формирование цен влияют несколько ключевых факторов:

повышение тарифов на электроэнергию;

рост стоимости горючего и логистики;

мировые цены на зерно и сырье;

повышение минимальной зарплаты и расходов по оплате труда.

Производители муки отмечают, что более 90% себестоимости приходится именно на пшеницу, цена которой зависит от мирового рынка. Производство муки — энергоемкий процесс, поэтому рост тарифов оказывает существенное влияние на конечную стоимость.

Овощи и зелень также показывают сезонный рост. Теплические огурцы стоят 125–170 грн/кг, помидоры – 120–140 грн/кг, молодой лук – около 69 грн за 100 г, укроп и петрушка – 30–60 грн за пучок.

Во фруктовом сегменте лидируют яблоки (украинские и импортные) по цене 30–45 грн/кг.

Эксперты успокаивают: резкого скачка цен перед Пасхой не ожидается. Повышение будет умеренным и постепенным. Для экономии советуют покупать продукты заранее (особенно яйца, муку, масло и сухофрукты), искать акционные предложения в сетях и готовить кулич дома – это все еще дешевле, чем покупать готовую.

