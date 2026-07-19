Зачем военному в отпуске дважды обращаться в ТЦК

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, отправляющиеся в ежегодный отпуск, должны не только воспользоваться своим правом на отдых, но и выполнить определенные законодательством обязанности. В частности, при отпуске необходимо дважды обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту нахождения.

Об этом написали на портале uristy.ua. Как и другие граждане Украины, военнослужащие имеют право на ежегодный отпуск. Это касается как военных, проходящих службу по контракту, так и мобилизованных.

Отпуск можно использовать полностью или разделить на несколько частей. Кроме того, военнослужащим выплачивается денежное пособие на оздоровление. Если отпуск поделен, такую выплату производят перед основной частью отдыха.

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Почему нужно посещать ТЦК

К юристам обратился военнослужащий с вопросом, есть ли у него дополнительные обязанности во время отпуска. Специалисты пояснили, что закон требует двух визитов в территориальный центр комплектования по месту проведения отпуска.

По словам юриста Владислава Дерия, по прибытии к месту отдыха военный должен не позднее следующего дня встать на военный учет в ближайшем ТЦК и СП. Перед завершением отпуска необходимо выполнить еще одну процедуру — не позднее чем за день до возвращения в воинскую часть сняться с этого учета.

Таким образом, находясь в отпуске, военнослужащий должен дважды обратиться в ТЦК: сначала для взятия на учет по прибытии, а затем для снятия с учета перед возвращением к месту прохождения службы.

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