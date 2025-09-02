Зарплаты военных в 2025 году: сколько воины получат в сентябре и что изменится

Финансовое обеспечение военных состоит из нескольких частей: должностного оклада, разных надбавок, премий и единовременных выплат. С наступлением сентября актуальным остается вопрос, какие суммы будут получать военнослужащие ВСУ.

По информации Новости.LIVE, в сентябре система начислений останется без существенных изменений.

Основное денежное довольствие

Базовый должностной оклад военных составляет около 21 000 грн. К нему прилагаются:

надбавки за выслугу лет;

доплаты неизменного характера;

премии;

единовременные начисления.

Важным источником дохода для многих военных остаются так называемые "боевые" выплаты, определенные постановлением Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года:

30 000 грн - за выполнение боевых (специальных) задач;

- за выполнение боевых (специальных) задач; 50 000 грн - для служащих в штабах и командованиях, осуществляющих оперативное управление;

- для служащих в штабах и командованиях, осуществляющих оперативное управление; 70 000 грн - за каждые суммарные 30 дней участия в выполнении задач;

- за каждые суммарные 30 дней участия в выполнении задач; 100 000 грн - за непосредственное участие в боевых действиях и мероприятиях по защите Украины.

Единовременная помощь в размере 1 млн грн

С 1 сентября 2025 года меняется порядок выплаты миллионного пособия. Она предусмотрена для военных до 25 лет, которые заключили контракт во время военного положения и служат в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе, структурах Минобороны или МВД.

Согласно постановлению Кабмина №942, право на такую выплату имеют:

срочники, которые с 24 февраля 2022 по 13 февраля 2025 подписали контракт;

военнослужащие, которым присвоили первоначальное офицерское звание "младший лейтенант";

служащие со специальными званиями или классными чинами, переаттестованные на офицерские должности.

Обязательное условие – участие в боевых действиях от 1 до 6 месяцев (в зависимости от категории службы).

Поощрительные выплаты

Отдельные категории контрактников в сентябре получат дополнительный одноразовый бонус. Его размер зависит от состава:

24 224 грн - для рядового состава (8 прожиточных минимумов);

- для рядового состава (8 прожиточных минимумов); 27 252 грн - для сержантов и старшин (9 ПМ);

- для сержантов и старшин (9 ПМ); 30 280 грн - для офицеров (10 ПМ).

Чтобы получить средства, военный должен подать рапорт на имя командира после вступления контракта в силу и начала выполнения обязанностей.

Ранее мы говорили, что средняя зарплата в Украине вырастет почти до 40 тыс. грн.

