Зарплати військових у 2025 році: скільки воїни отримають у вересні та що зміниться

Фінансове забезпечення військових складається з кількох частин: посадового окладу, різних надбавок, премій та одноразових виплат. З настанням вересня актуальним залишається питання, які саме суми отримуватимуть військовослужбовці ЗСУ.

За інформацією Новини.LIVE, у вересні система нарахувань залишиться без суттєвих змін.

Основне грошове забезпечення

Базовий посадовий оклад військових становить близько 21 000 грн. До нього додаються:

надбавки за вислугу років;

доплати постійного характеру;

премії;

одноразові нарахування.

Важливим джерелом доходу для багатьох військових залишаються так звані "бойові" виплати, визначені постановою Кабміну №168 від 28 лютого 2022 року:

30 000 грн — за виконання бойових (спеціальних) завдань;

— за виконання бойових (спеціальних) завдань; 50 000 грн — для службовців у штабах та командуваннях, що здійснюють оперативне управління;

— для службовців у штабах та командуваннях, що здійснюють оперативне управління; 70 000 грн — за кожні сумарні 30 днів участі у виконанні завдань;

— за кожні сумарні 30 днів участі у виконанні завдань; 100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях та заходах із захисту України.

Одноразова допомога у розмірі 1 млн грн

З 1 вересня 2025 року змінюється порядок виплати мільйонної допомоги. Вона передбачена для військових віком до 25 років, які уклали контракт під час воєнного стану та служать у ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі, структурах Міноборони чи МВС.

Згідно з постановою Кабміну №942, право на таку виплату мають:

строковики, які з 24 лютого 2022-го по 13 лютого 2025 року підписали контракт;

військовослужбовці, яким присвоїли первинне офіцерське звання "молодший лейтенант";

службовці зі спеціальними званнями чи класними чинами, переатестовані на офіцерські посади.

Обов’язкова умова — участь у бойових діях від 1 до 6 місяців (залежно від категорії служби).

Заохочувальні виплати

Окремі категорії контрактників у вересні отримають додатковий одноразовий бонус. Його розмір залежить від складу:

24 224 грн — для рядового складу (8 прожиткових мінімумів);

— для рядового складу (8 прожиткових мінімумів); 27 252 грн — для сержантів та старшин (9 ПМ);

— для сержантів та старшин (9 ПМ); 30 280 грн — для офіцерів (10 ПМ).

Щоб отримати кошти, військовий має подати рапорт на ім’я командира після набуття чинності контракту і початку виконання обов’язків.

