Зарплаты военных в 2025 году: сколько воины получат в сентябре и что изменится

Цихоцкая Мария

С наступлением сентября актуальным остается вопрос, какие суммы будут получать военнослужащие ВСУ

Финансовое обеспечение военных состоит из нескольких частей: должностного оклада, разных надбавок, премий и единовременных выплат. С наступлением сентября актуальным остается вопрос, какие суммы будут получать военнослужащие ВСУ.

По информации Новости.LIVE, в сентябре система начислений останется без существенных изменений.

Основное денежное довольствие

Базовый должностной оклад военных составляет около 21 000 грн. К нему прилагаются:

  • надбавки за выслугу лет;
  • доплаты неизменного характера;
  • премии;
  • единовременные начисления.

Важным источником дохода для многих военных остаются так называемые "боевые" выплаты, определенные постановлением Кабмина №168 от 28 февраля 2022 года:

  • 30 000 грн - за выполнение боевых (специальных) задач;
  • 50 000 грн - для служащих в штабах и командованиях, осуществляющих оперативное управление;
  • 70 000 грн - за каждые суммарные 30 дней участия в выполнении задач;
  • 100 000 грн - за непосредственное участие в боевых действиях и мероприятиях по защите Украины.

Единовременная помощь в размере 1 млн грн

С 1 сентября 2025 года меняется порядок выплаты миллионного пособия. Она предусмотрена для военных до 25 лет, которые заключили контракт во время военного положения и служат в ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбе, структурах Минобороны или МВД.

Согласно постановлению Кабмина №942, право на такую выплату имеют:

  • срочники, которые с 24 февраля 2022 по 13 февраля 2025 подписали контракт;
  • военнослужащие, которым присвоили первоначальное офицерское звание "младший лейтенант";
  • служащие со специальными званиями или классными чинами, переаттестованные на офицерские должности.

Обязательное условие – участие в боевых действиях от 1 до 6 месяцев (в зависимости от категории службы).

Поощрительные выплаты

Отдельные категории контрактников в сентябре получат дополнительный одноразовый бонус. Его размер зависит от состава:

  • 24 224 грн - для рядового состава (8 прожиточных минимумов);
  • 27 252 грн - для сержантов и старшин (9 ПМ);
  • 30 280 грн - для офицеров (10 ПМ).

Чтобы получить средства, военный должен подать рапорт на имя командира после вступления контракта в силу и начала выполнения обязанностей.

