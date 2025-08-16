Засчитывается ли период получения высшего образования в трудовой стаж

Вопрос о зачислении периода обучения в высших или средних учебных заведениях в трудовой стаж остается актуальным для многих украинцев, поскольку правила изменялись в зависимости от времени получения образования. До 1 января 2004 года, согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года №1788, обучение на дневной форме в высших и средних заведениях, а также на курсах подготовки, повышения квалификации или переквалификации автоматически зачислялось в трудовой стаж.

Об этом сообщает ПФУ. Ситуация изменилась с вступлением в силу Закона Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который ввел понятие "страховой стаж" и отменил норму об автоматическом учете обучения. С тех пор в стаж засчитывается только тот период, за который уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд — работодатель или сам человек в случае добровольного участия в системе.

Таким образом, для тех, кто получал образование после 2004 года, факт обучения сам по себе не прибавляет стаж. Важно лишь наличие уплаченных взносов, что стало ключевым фактором при расчете будущей пенсии.

