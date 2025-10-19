Земля для военных: на какой участок имеет право участник боевых действий

Война, продолжающаяся в Украине уже почти три года, существенно повлияла на все сферы жизни, в том числе и на земельные отношения. Многие военные интересуются, могут ли они в 2025 году воспользоваться правом на получение земельного участка и какие правила действуют сейчас.

Об этом пишет ТСН. В соответствии с действующим законодательством, в частности в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствования законодательства об охране земель", который вступил в силу 19 ноября 2022 года, на период военного положения запрещена безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности.

Эта норма распространяется и на военнослужащих, имеющих статус участников боевых действий. Поэтому до окончания войны получить земельный участок для строительства, садоводства или огородничества на общих основаниях невозможно. После отмены военного положения право на безвозмездное получение земли будет восстановлено.

В то же время, закон предусматривает отдельные исключения. Земельный участок даже сейчас могут приватизировать граждане, которые уже имеют право собственности на недвижимость, расположенную на такой земле, или пользуются ею со времени до 1 января 2002 года. В таких случаях можно обратиться в органы местного самоуправления или Госгеокадастру с ходатайством об оформлении земли в собственность. К заявлению прилагается техническая документация по землеустройству по установлению границ участка, который можно изготовить без предварительного разрешения.

После отмены военного положения процедура получения земельного участка остается стандартной. Она начинается с подачи ходатайства в местный совет или орган исполнительной власти с указанием целевого назначения земли для садоводства, строительства или ведения хозяйства и ориентировочной площади участка. К заявлению прилагаются копии паспорта, документ о статусе участника боевых действий, графические материалы с кадастровой карты и, при необходимости, согласование землепользователя.

После рассмотрения ходатайства (в течение 30 дней) орган власти может предоставить разрешение на разработку проекта землеустройства. Его производит сертифицированная землеустроительная организация, после чего проект соглашается с Госгеокадастром и, при необходимости, с архитектурными или природоохранными службами. Затем участок регистрируется в Государственном земельном кадастре, заявитель получает выписку с кадастровым номером, а завершающим этапом является утверждение проекта землеустройства и регистрация права собственности.

Размер участка, который может бесплатно получить участник боевых действий, зависит от его целевого назначения: до 2 гектаров для ведения личного крестьянского хозяйства, до 0,12 га для садоводства, до 0,25 га в селах, 0,15 га в поселках и 0,10 га в городах для строительства жилого дома.

Закон позволяет подавать ходатайство независимо от места регистрации — выбрать участок можно в любом регионе Украины при условии, что человек раньше не пользовался правом безвозмездной приватизации.

Отказать в выделении земли могут только тогда, когда запрашиваемый участок не соответствует нормам градостроительной или земельной документации, например, расположен на территории, где строительство запрещено. В то же время, запрет безвозмездной передачи не распространяется на случаи выделения земельных долей (паев) собственникам или наследникам — оформить такие участки в собственность можно до 2028 года.

Итак, пока продолжается военное положение, участники боевых действий не могут получить землю на общих основаниях, однако после его завершения они снова будут иметь это право в полном объеме. А в исключительных случаях – например, когда есть недвижимость на соответствующем участке – оформить собственность можно уже сейчас.

