Жуткое исследование: грибы помогают жукам уничтожать деревья

В Европе миллионы хвойных деревьев были уничтожены из-за нашествия евразийского елового короеда (Ips typographus). Ученые допускают, что виновными в этом могут быть грибы.

Как сообщает ScienceNews, исследования показывают, что грибы, связанные с этими короедами, являются ключевыми игроками во "враждебном увлечении насекомыми". Эти грибы деформируют химическую защиту деревьев-хозяев, чтобы создать аромат, привлекающий жуков.

Выяснилось, что жуки могут нюхать ароматические соединения, производимые их симбиотическими партнерами – грибами – расщепляя смолу деревьев, что облегчает жукам поиск подходящих деревьев для еды и размножения.

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Авторы исследования говорят, что лучшее понимание того, как эти соединения влияют на приступы жуков-короедов, может помочь защитить хвойные деревья Европы, и это важно, поскольку изменение климата делает европейские леса более уязвимыми к вторжениям насекомых.

Ученые выяснили, что короеды длиной всего около 5 миллиметров могут относительно быстро убивать взрослые деревья, что объясняется тем фактом, что они нападают в большом количестве, чтобы преодолеть защиту дерева.

Многие взаимодействия между насекомыми и принимающими растениями связывают с душистыми соединениями. Деревья создают сложную смесь соединений, чтобы отпугивать, улавливать или отравлять поедающих их насекомых, а дружественные к насекомым грибы пробивают эту "оборону".

Способность жуков-короедов преодолевать мощную защитную систему хвойных деревьев побудила некоторых ученых задуматься, действительно ли грибы, производящие собственную мощную смесь летучих химических веществ, помогают жукам. И выяснили, что жуки преимущественно нацеливаются на деревья, зараженные симбиотическими грибами.

Мы уже смогли показать, что жуки-короеды привлекаются своими грибковыми товарищами, когда их культивируют на стандартной среде роста грибов. Теперь мы хотели знать, что произойдет, если выращивать грибы на более естественной среде с добавлением порошка еловой коры. Привлекают ли сейчас жуков грибов?", — заметил биохимик из Университета Лунда в Швеции Динешкумар Кандасами.

Команда исследователей из Европы и Южной Африки провела серию тестов в лаборатории с жуками-короедами и образцами коры норвежских елей, чтобы выяснить, какие химические сигналы используют жуки, чтобы найти деревья, зараженные грибком.

Они обнаружили, что гриб G. penicillata расщепляет химические вещества в смоле коры, известные как монотерпены, на новые соединения и что через 12 дней после грибкового заражения эти соединения составляли большую часть химических веществ, выделявших образцы коры.

Специфические феромоны в коре привлекали жуков, а самки, в частности, больше интересовались феромонами на коре ели, когда присутствовали симбиотические грибы.

Ученые обнаружили, что когда симбионты грибов росли на коре ели, жуки притягивались к коре и прокладывали туннели.

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Результаты показывают, что жуки-короеды ощущают запах смесей соединений, производящих грибы, и следят за запахом в зависимости от того, являются ли эти грибы их симбиотическими партнерами или опасностью для них.

"Способность гриба метаболизировать смоляные компоненты, которые первоначально производились деревом как защита, может указывать на то, какие грибы вирулентны и могут стать хорошими партнерами для жука", - добавил биохимик из Института химии Макса Планка Джонатан Гершензон.

Исследование опубликовано в PLOS Biology.

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