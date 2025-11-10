Українська
Экономика

Зимняя тысяча-2025: кто может остаться без выплат

Цихоцкая Мария

По предварительным оценкам, финансовую помощь смогут получить от 10 до 14 миллионов граждан

Украинцы ожидают запуска новой государственной программы "Зимняя поддержка" 2025 года, которая должна стать одним из главных инструментов социальной помощи в отопительный сезон. По предварительным оценкам финансовую помощь смогут получить от 10 до 14 миллионов граждан, однако выплаты начислят не всем.

О деталях программы сообщает Interfax-Украина. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, общий бюджет программы составит около 14 миллиардов гривен. Украинцы смогут рассчитывать на следующие суммы:

  • 1000 грн - для взрослых и детей;
  • 6500 грн - для наиболее уязвимых категорий населения.

В прошлом году аналогичную помощь получили более 14 миллионов человек, а в этом году правительство прогнозирует около 10 миллионов заявок, из них до 3 миллионов – на детей.

Подать заявку можно с 15 ноября по 15 декабря 2025 года.

Цель программы

"Зимняя поддержка" призвана помочь семьям, которым тяжело оплачивать коммунальные услуги или покрывать базовые нужды в холодный период. Вырученные средства можно будет потратить на:

  • покупку лекарств;
  • оплату коммунальных услуг;
  • приобретение книг или учебных материалов;
  • благотворительность – в частности, в поддержку Сил обороны или волонтеров.

Кто не получит помощь

Премьер уточнила, что выплаты не будут начисляться гражданам, которые:

  • находятся за границей;
  • проживают на временно оккупированных территориях.

Заявку на ребенка можно будет подать отдельно, если есть свидетельство о рождении.

Дополнительные выплаты - 6500 грн

Кроме основной помощи правительство предусмотрело еще 4,4 млрд грн на дополнительные выплаты для самых уязвимых граждан. По 6500 грн получат:

  • дети с инвалидностью;
  • внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;
  • дети под опекой или попечительством;
  • дети из малообеспеченных семей (до 18 лет);
  • одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу;
  • питомцы приемных семей и детских домов семейного типа.

Выплаты будут поступать на специальный счет или "Действие.Карту", а использовать их можно будет в течение 180 дней — на одежду, обувь, лекарства или витамины.

