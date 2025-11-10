Зимова тисяча-2025: хто може залишитись без виплат

Українці очікують на запуск нової державної програми "Зимова підтримка" 2025 року, яка має стати одним із головних інструментів соціальної допомоги в опалювальний сезон. За попередніми оцінками, фінансову допомогу зможуть отримати від 10 до 14 мільйонів громадян, однак виплати нарахують не всім.

Про деталі програми повідомляє Interfax-Україна. За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, загальний бюджет програми становитиме близько 14 мільярдів гривень. Українці зможуть розраховувати на такі суми:

1000 грн — для дорослих і дітей;

— для дорослих і дітей; 6500 грн — для найбільш уразливих категорій населення.

Торік аналогічну допомогу отримали понад 14 мільйонів людей, а цього року уряд прогнозує близько 10 мільйонів заявок, з них до 3 мільйонів — на дітей.

Подати заявку можна буде з 15 листопада по 15 грудня 2025 року.

Мета програми

"Зимова підтримка" покликана допомогти родинам, яким важко сплачувати комунальні послуги чи покривати базові потреби в холодний період. Отримані кошти можна буде витратити на:

купівлю ліків;

оплату комунальних послуг;

придбання книжок чи навчальних матеріалів;

благодійність — зокрема, на підтримку Сил оборони або волонтерів.

Хто не отримає допомогу

Прем’єрка уточнила, що виплати не нараховуватимуться громадянам, які:

перебувають за кордоном;

проживають на тимчасово окупованих територіях.

Заявку на дитину можна буде подати окремо, якщо є свідоцтво про народження.

Додаткові виплати — 6500 грн

Окрім основної допомоги, уряд передбачив ще 4,4 млрд грн на додаткові виплати для найуразливіших громадян. По 6500 грн отримають:

діти з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи;

діти під опікою або піклуванням;

діти з малозабезпечених родин (до 18 років);

самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд;

вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Виплати надходитимуть на спеціальний рахунок або "Дія.Картку", а використати їх можна буде протягом 180 днів — на одяг, взуття, ліки чи вітаміни.

