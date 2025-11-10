Зимова тисяча-2025: хто може залишитись без виплат
Українці очікують на запуск нової державної програми "Зимова підтримка" 2025 року, яка має стати одним із головних інструментів соціальної допомоги в опалювальний сезон. За попередніми оцінками, фінансову допомогу зможуть отримати від 10 до 14 мільйонів громадян, однак виплати нарахують не всім.
Про деталі програми повідомляє Interfax-Україна. За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, загальний бюджет програми становитиме близько 14 мільярдів гривень. Українці зможуть розраховувати на такі суми:
- 1000 грн — для дорослих і дітей;
- 6500 грн — для найбільш уразливих категорій населення.
Торік аналогічну допомогу отримали понад 14 мільйонів людей, а цього року уряд прогнозує близько 10 мільйонів заявок, з них до 3 мільйонів — на дітей.
Подати заявку можна буде з 15 листопада по 15 грудня 2025 року.
Мета програми
"Зимова підтримка" покликана допомогти родинам, яким важко сплачувати комунальні послуги чи покривати базові потреби в холодний період. Отримані кошти можна буде витратити на:
- купівлю ліків;
- оплату комунальних послуг;
- придбання книжок чи навчальних матеріалів;
- благодійність — зокрема, на підтримку Сил оборони або волонтерів.
Хто не отримає допомогу
Прем’єрка уточнила, що виплати не нараховуватимуться громадянам, які:
- перебувають за кордоном;
- проживають на тимчасово окупованих територіях.
Заявку на дитину можна буде подати окремо, якщо є свідоцтво про народження.
Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу
Додаткові виплати — 6500 грн
Окрім основної допомоги, уряд передбачив ще 4,4 млрд грн на додаткові виплати для найуразливіших громадян. По 6500 грн отримають:
- діти з інвалідністю;
- внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи;
- діти під опікою або піклуванням;
- діти з малозабезпечених родин (до 18 років);
- самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд;
- вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.
Виплати надходитимуть на спеціальний рахунок або "Дія.Картку", а використати їх можна буде протягом 180 днів — на одяг, взуття, ліки чи вітаміни.
Раніше ми розповідали, що українцям підвищать пенсії у 2026 році.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!