Зимова тисяча-2025: хто може залишитись без виплат

Ціхоцька Марія

За попередніми оцінками, фінансову допомогу зможуть отримати від 10 до 14 мільйонів громадян

Українці очікують на запуск нової державної програми "Зимова підтримка" 2025 року, яка має стати одним із головних інструментів соціальної допомоги в опалювальний сезон. За попередніми оцінками, фінансову допомогу зможуть отримати від 10 до 14 мільйонів громадян, однак виплати нарахують не всім.

Про деталі програми повідомляє Interfax-Україна. За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, загальний бюджет програми становитиме близько 14 мільярдів гривень. Українці зможуть розраховувати на такі суми:

  • 1000 грн — для дорослих і дітей;
  • 6500 грн — для найбільш уразливих категорій населення.

Торік аналогічну допомогу отримали понад 14 мільйонів людей, а цього року уряд прогнозує близько 10 мільйонів заявок, з них до 3 мільйонів — на дітей.

Подати заявку можна буде з 15 листопада по 15 грудня 2025 року.

Мета програми

"Зимова підтримка" покликана допомогти родинам, яким важко сплачувати комунальні послуги чи покривати базові потреби в холодний період. Отримані кошти можна буде витратити на:

  • купівлю ліків;
  • оплату комунальних послуг;
  • придбання книжок чи навчальних матеріалів;
  • благодійність — зокрема, на підтримку Сил оборони або волонтерів.

Хто не отримає допомогу

Прем’єрка уточнила, що виплати не нараховуватимуться громадянам, які:

  • перебувають за кордоном;
  • проживають на тимчасово окупованих територіях.

Заявку на дитину можна буде подати окремо, якщо є свідоцтво про народження.

Додаткові виплати — 6500 грн

Окрім основної допомоги, уряд передбачив ще 4,4 млрд грн на додаткові виплати для найуразливіших громадян. По 6500 грн отримають:

  • діти з інвалідністю;
  • внутрішньо переміщені особи з інвалідністю I групи;
  • діти під опікою або піклуванням;
  • діти з малозабезпечених родин (до 18 років);
  • самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд;
  • вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

Виплати надходитимуть на спеціальний рахунок або "Дія.Картку", а використати їх можна буде протягом 180 днів — на одяг, взуття, ліки чи вітаміни.

