Зимняя тысяча-2025: кто может остаться без выплат

Украинцы ожидают запуска новой государственной программы "Зимняя поддержка" 2025 года, которая должна стать одним из главных инструментов социальной помощи в отопительный сезон. По предварительным оценкам финансовую помощь смогут получить от 10 до 14 миллионов граждан, однако выплаты начислят не всем.

О деталях программы сообщает Interfax-Украина. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, общий бюджет программы составит около 14 миллиардов гривен. Украинцы смогут рассчитывать на следующие суммы:

1000 грн - для взрослых и детей;

- для взрослых и детей; 6500 грн - для наиболее уязвимых категорий населения.

В прошлом году аналогичную помощь получили более 14 миллионов человек, а в этом году правительство прогнозирует около 10 миллионов заявок, из них до 3 миллионов – на детей.

Подать заявку можно с 15 ноября по 15 декабря 2025 года.

Цель программы

"Зимняя поддержка" призвана помочь семьям, которым тяжело оплачивать коммунальные услуги или покрывать базовые нужды в холодный период. Вырученные средства можно будет потратить на:

покупку лекарств;

оплату коммунальных услуг;

приобретение книг или учебных материалов;

благотворительность – в частности, в поддержку Сил обороны или волонтеров.

Кто не получит помощь

Премьер уточнила, что выплаты не будут начисляться гражданам, которые:

находятся за границей;

проживают на временно оккупированных территориях.

Заявку на ребенка можно будет подать отдельно, если есть свидетельство о рождении.

Дополнительные выплаты - 6500 грн

Кроме основной помощи правительство предусмотрело еще 4,4 млрд грн на дополнительные выплаты для самых уязвимых граждан. По 6500 грн получат:

дети с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;

дети под опекой или попечительством;

дети из малообеспеченных семей (до 18 лет);

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу;

питомцы приемных семей и детских домов семейного типа.

Выплаты будут поступать на специальный счет или "Действие.Карту", а использовать их можно будет в течение 180 дней — на одежду, обувь, лекарства или витамины.

