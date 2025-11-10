Зимняя тысяча-2025: кто может остаться без выплат
Украинцы ожидают запуска новой государственной программы "Зимняя поддержка" 2025 года, которая должна стать одним из главных инструментов социальной помощи в отопительный сезон. По предварительным оценкам финансовую помощь смогут получить от 10 до 14 миллионов граждан, однако выплаты начислят не всем.
О деталях программы сообщает Interfax-Украина. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, общий бюджет программы составит около 14 миллиардов гривен. Украинцы смогут рассчитывать на следующие суммы:
- 1000 грн - для взрослых и детей;
- 6500 грн - для наиболее уязвимых категорий населения.
В прошлом году аналогичную помощь получили более 14 миллионов человек, а в этом году правительство прогнозирует около 10 миллионов заявок, из них до 3 миллионов – на детей.
Подать заявку можно с 15 ноября по 15 декабря 2025 года.
Цель программы
"Зимняя поддержка" призвана помочь семьям, которым тяжело оплачивать коммунальные услуги или покрывать базовые нужды в холодный период. Вырученные средства можно будет потратить на:
- покупку лекарств;
- оплату коммунальных услуг;
- приобретение книг или учебных материалов;
- благотворительность – в частности, в поддержку Сил обороны или волонтеров.
Кто не получит помощь
Премьер уточнила, что выплаты не будут начисляться гражданам, которые:
- находятся за границей;
- проживают на временно оккупированных территориях.
Заявку на ребенка можно будет подать отдельно, если есть свидетельство о рождении.
Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа
Дополнительные выплаты - 6500 грн
Кроме основной помощи правительство предусмотрело еще 4,4 млрд грн на дополнительные выплаты для самых уязвимых граждан. По 6500 грн получат:
- дети с инвалидностью;
- внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;
- дети под опекой или попечительством;
- дети из малообеспеченных семей (до 18 лет);
- одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу;
- питомцы приемных семей и детских домов семейного типа.
Выплаты будут поступать на специальный счет или "Действие.Карту", а использовать их можно будет в течение 180 дней — на одежду, обувь, лекарства или витамины.
Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!