Топ-5 интересных мультиков для просмотра с детьми: вместе исследуйте волшебные миры

UAportal подготовил топ-5 мультиков с 2018 по 2021 год, которые идеально подойдут для создания незабываемых воспоминаний с вашими малышами. Подборка понравится как взрослым, так и детям всех возрастов.

"Коко"

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Анимация, приключения, семейный

Страна: США

Продолжительность: 105 мин

Год: 2017

Главный продюсер: Дарла К. Андерсон

В яркой и красочной мексиканской деревне живет юный Мигель, мечтающий стать музыкантом. Когда он волшебным образом переносится в Страну Мертвых, то отправляется в чрезвычайное путешествие, чтобы найти давно утраченное музыкальное наследие своей семьи. Фильм дает ценные уроки о любви, семье и стремлении к мечте.

"Моана"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Анимация, приключения, семейный

Страна: США

Продолжительность: 107 мин

Год: 2016

Главный продюсер: Оснат Шурер

Отважная молодая принцесса Мотонуи – Моана отправляется в отчаянное приключение, чтобы спасти свой народ и вернуть сердце Те Фити. Вместе с полубогом, она встречается с волшебными существами, преодолевает бурное море и открывает для себя собственную силу.

"Лего-фильм"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анимация, боевик, приключения

Страна: США, Дания, Австралия.

Продолжительность: 100 мин

Год: 2014

Главный продюсер: Дэн Лин, Рой Ли, Фил Лорд, Кристофер Миллер

Сюжет мультика разворачивается в ярком и затейливом мире, где обычного рабочего-конструктора LEGO Эммета ошибочно называют "избранным". Присоединившись к команде невероятных героев, он начинает миссию, чтобы остановить тирана Лорда Безнеса от уничтожения творчества и воображения. Эта анимационная картина полна юмора и креативности, дарит радость зрителям всех возрастов.

"Ледяное сердце"

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна: США

Продолжительность: 102 мин

Год: 2013

Главный продюсер: Питер Дель Вечо

Из-за того, что недавно коронованная принцесса Эльза не смогла справиться с силой собственного волшебства и убежала, королевство Эрендель уходит в зимний сон. Анна, сестра правительницы, вместе с друзьями, отправились в эпическое приключение, чтобы спасти свой народ от вечной зимы и вернуть единственного родного человека домой. Мультик очаровывает зрителей своими запоминающимися героями интересным сюжетом, а также незабываемым гимном "Let It Go".

"Зоотопия"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Анимация, приключения, комедия

Страна производства США

Продолжительность: 108 мин

Год: 2016

Главный продюсер: Кларк Спенсер

В шумном городе Зоотопия полицейская-крольчиха Джуди Гопс объединяется с хитрым лисом Ником Уайлдом, чтобы раскрыть таинственное дело. Распутывая заговор, угрожающий гармонии между хищником и добычей, главные герои также вместе борются со стереотипами.

