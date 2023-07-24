Топ-5 интересных мультиков для просмотра с детьми: вместе исследуйте волшебные миры
UAportal подготовил топ-5 мультиков с 2018 по 2021 год, которые идеально подойдут для создания незабываемых воспоминаний с вашими малышами. Подборка понравится как взрослым, так и детям всех возрастов.
"Коко"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: Анимация, приключения, семейный
Страна: США
Продолжительность: 105 мин
Год: 2017
Главный продюсер: Дарла К. Андерсон
В яркой и красочной мексиканской деревне живет юный Мигель, мечтающий стать музыкантом. Когда он волшебным образом переносится в Страну Мертвых, то отправляется в чрезвычайное путешествие, чтобы найти давно утраченное музыкальное наследие своей семьи. Фильм дает ценные уроки о любви, семье и стремлении к мечте.
"Моана"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Анимация, приключения, семейный
Страна: США
Продолжительность: 107 мин
Год: 2016
Главный продюсер: Оснат Шурер
Отважная молодая принцесса Мотонуи – Моана отправляется в отчаянное приключение, чтобы спасти свой народ и вернуть сердце Те Фити. Вместе с полубогом, она встречается с волшебными существами, преодолевает бурное море и открывает для себя собственную силу.
"Лего-фильм"
Рейтинг IMDB: 7.7/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна: США, Дания, Австралия.
Продолжительность: 100 мин
Год: 2014
Главный продюсер: Дэн Лин, Рой Ли, Фил Лорд, Кристофер Миллер
Сюжет мультика разворачивается в ярком и затейливом мире, где обычного рабочего-конструктора LEGO Эммета ошибочно называют "избранным". Присоединившись к команде невероятных героев, он начинает миссию, чтобы остановить тирана Лорда Безнеса от уничтожения творчества и воображения. Эта анимационная картина полна юмора и креативности, дарит радость зрителям всех возрастов.
"Ледяное сердце"
Рейтинг IMDB: 7.4/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна: США
Продолжительность: 102 мин
Год: 2013
Главный продюсер: Питер Дель Вечо
Из-за того, что недавно коронованная принцесса Эльза не смогла справиться с силой собственного волшебства и убежала, королевство Эрендель уходит в зимний сон. Анна, сестра правительницы, вместе с друзьями, отправились в эпическое приключение, чтобы спасти свой народ от вечной зимы и вернуть единственного родного человека домой. Мультик очаровывает зрителей своими запоминающимися героями интересным сюжетом, а также незабываемым гимном "Let It Go".
"Зоотопия"
Рейтинг IMDB: 8.0/10
Жанр: Анимация, приключения, комедия
Страна производства США
Продолжительность: 108 мин
Год: 2016
Главный продюсер: Кларк Спенсер
В шумном городе Зоотопия полицейская-крольчиха Джуди Гопс объединяется с хитрым лисом Ником Уайлдом, чтобы раскрыть таинственное дело. Распутывая заговор, угрожающий гармонии между хищником и добычей, главные герои также вместе борются со стереотипами.
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