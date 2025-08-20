НБУ предупредил об удорожании бензина в Украине: на сколько могут вырасти цены

В Украине прогнозируется повышение стоимости топлива, в частности бензина. Однако, согласно ожиданиям Национального банка Украины, цены будут расти постепенно, поэтому резких колебаний на заправках не предвидится.

Эту информацию обнародовали в самом Нацбанке. Там уточнили, что в 2025 году цены на топливо будут расти умеренно и останутся стабильными.

Согласно сообщению, этого удастся достичь, в частности, благодаря переносу срока введения требования об обязательном добавлении биоэтанола в бензин на 1 января 2026 года. Это означает, что стоимость топлива не изменится, по крайней мере до конца текущего года.

В 2026 году цены на топливо могут расти более быстрыми темпами. Как пояснили в НБУ, согласно действующему законодательству, со следующего года акциз на бензин повысится с 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро. Это также повлияет на другие виды топлива: акциз на дизель вырастет с 215,7 евро за 1 000 литров до 253,8 евро, а на автогаз – с 173 евро до 198 евро за 1 000 литров.

Такое повышение, по словам экспертов, существенно повлияет на стоимость топлива в Украине. В Нацбанке прогнозируют, что темпы роста цен станут быстрее.

Во сколько сейчас обойдется залить полный бак топлива

С начала лета в Украине цены на бензин значительно выросли. Повышение составило 4,39 грн за литр: 2 июня средняя цена бензина на АЗС составляла 54,55 грн за литр, а уже 19 августа цена достигла 58,94 грн за литр.

Таким образом, за этот период стоимость заправки 50-литрового бака бензина выросла примерно на 219 грн. Если в начале лета полная заправка стоила в среднем 2 728 грн, то сейчас ее цена составляет 2 947 грн.

