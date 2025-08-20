Украину накроют резкие температурные качели: синоптики предупредили о перепаде в 17 градусов

В Украине прогнозируют значительные температурные колебания. В то время как в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +33, в других областях показатели могут не превышать +16.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В ближайшие дни в Украине будет преобладать сухая погода. Лишь 21 августа в западных регионах и Житомирской области возможны локальные кратковременные дожди с грозами.

Ночная температура будет колебаться в пределах +10...+18, а днем 20 августа ожидается +22...+27. На Юго-Востоке воздух прогреется до +30 градусов.

Уже 21 августа синоптики прогнозируют потепление до +25…+30, а на южном побережье даже до +33. В то же время в западных областях наоборот станет прохладнее – только +19…+24.

Читайте также: Сухая и теплая погода сохраняется: прогноз погоды в Украине на 20 августа

В пятницу, 22 августа, дождливая погода охватит западные, северные и большинство центральных регионов, а также Одесскую и Николаевскую области. Осадки могут быть умеренными, местами значительными с грозами. В других частях страны будет преобладать сухая погода.

В центральных, большинстве южных и северных областях местами ожидаются шквалы ветра со скоростью 15-20 м/с.

На западе страны ночью температура будет колебаться от +12 до +17, а днем – в пределах +16…+21. В других регионах ночные показатели составят +15…+20, днем воздух будет прогреваться до +28…+33. Лишь на севере дневная температура будет ниже – около +20…+25.

Таким образом, в течение дня в разных областях Украины может наблюдаться разница температур до 17 градусов.

Раньше мы рассказывали, какой будет осень в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !