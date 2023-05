Пять неожиданных фактов о культовой группе Metallica

Metallica, одна из самых влиятельных групп в истории хэви-метал музыки, любима миллионами поклонников по всему миру. В этой статье UAportal подготовил пять интересных фактов о Metallica, которые наверняка удивят даже самых преданных фанатов.

Metallica была образована в 1981 году Джеймсом Хэтфилдом и Ларсом Ульрихом. Однако первоначальное название группы не было Metallica. Хэтфилд и Ульрих сначала назвали свою группу "MetalMania", а затем изменили название на "Metallica".

Название "Metallica" – это комбинация слов "metal" и "alcoholica". Оно было предложено другом группы, Роном Кинтаной, который был писателем в одном из журналов о металле. Группе понравилось название, и она решила оставить его.

Четвертый студийный альбом Metallica, "...And Justice for All", был выпущен в 1988 году и известен своими сложными структурами песен и политически заряженными текстами. Однако многие фанаты могут не знать, что басист Джейсон Ньюстед был почти полностью неслышен на записи.

Басовые партии Ньюстеда были скрыты в миксе, что привело к предположениям, что группа намеренно минимизировала его присутствие в альбоме. В интервью много лет спустя Ньюстед подтвердил, что он был намеренно приглушен в миксе, и что это решение было принято Хэтфилдом и Ульрихом.

Metallica известна тем, что включила классическую музыку в свое хэви-металлическое звучание. В 1999 году группа выпустила "S&M", концертный альбом, на котором было представлено сотрудничество с Симфоническим оркестром Сан-Франциско. В альбом вошли переосмысленные версии некоторых классических песен Metallica в сопровождении полного оркестра.

Это сотрудничество было настолько успешным, что впоследствии группа давала подобные концерты с другими симфоническими коллективами по всему миру.

В 2013 году Metallica вошла в историю, став первой группой, выступившей на всех семи континентах. Группа сыграла специальный концерт для 120 ученых и победителей конкурса в куполе на аргентинской базе Карлини в Антарктиде.

Концерт транслировался в прямом эфире для поклонников по всему миру, и за свое достижение группа попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Альбом Metallica 1991 года с собственным названием, также известный как "Черный альбом", является одним из самых продаваемых альбомов всех времен. Он был продан тиражом более 31 миллиона копий по всему миру и включает такие хитовые синглы, как "Enter Sandman" и "Nothing Else Matters".

Несмотря на коммерческий успех, альбом вызвал споры среди преданных поклонников группы, которые посчитали, что он представляет собой отход от более тяжелого, более трэш-ориентированного звучания Metallica.

