Родился в семье боксера и подписал роковой договор с Pepsi: пять интересных фактов о Майкле Джексоне

Майкл Джексон, известный как "Король поп-музыки", оставил неизгладимый след в мире поп-музыки и популярной культуры. Благодаря своему уникальному таланту и непревзойденному музыкальному мастерству он произвел невиданную прежде революцию в этой индустрии. UAportal подготовил пять интересных фактов о Майкле Джексоне:

Родился в семье боксера

Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в городе Гэри, штат Индиана. Его отец, Джозеф Джексон, был не только боксером и сталеваром, но и искусным гитаристом. Однако, чтобы обеспечить свою семью, он работал крановщиком. Мать Майкла, Кэтрин Эстер Скруз, была преданной свидетельницей Иеговы, а также подрабатывала в универмаге. Он рос в большой семье, в которой было три сестры и пять братьев.

Беспокойное детство

За блестящей карьерой Майкла Джексона скрывалось трудное детство. Строгая дисциплина его отца часто оборачивалась насилием по отношению к Майклу и его братьям. Они подвергались физическому и эмоциональному оскорблению во время изнурительных репетиций. В интервью Майкл рассказывал, что отец избивал его и братьев ремнем, в чем не раскаивался.

Первая песня чернокожего артиста на MTV

Влияние Майкла Джексона на популярную культуру не ограничивалось только его музыкальным талантом. Его песня "Billie Jean" стала первой песней чернокожего исполнителя, прозвучавшей в эфире MTV, что стало важным событием в музыкальной индустрии.

Майкл изобрел слово "Shamone"

Майкл Джексон оставил свой след и в области лингвистики. Слово "shamone" приобрело популярность благодаря хитовой песне Майкла Джексона "Bad" 1987 года. Вместо того чтобы использовать обычную фразу "давай", он включил в текст песни слово "shamone". Также считается, что это уникальное выражение – дань уважения соул-певице Мэвис Стейплз, которая использовала это слово во время живого исполнения песни "I'll Take You There" в 1975 году.

Pepsi изменила его лицо

После заключения революционной сделки с Pepsi-Cola на сумму 5 миллионов долларов Майкл Джексон получил тяжелую травму во время съемок рекламного ролика для этого бренда. В результате несчастного случая он получил ожоги лица и кожи головы. По мере лечения травм он начал экспериментировать с пластической хирургией, которая в итоге стала определяющим аспектом его меняющейся внешности.

