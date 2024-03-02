Росія втратила за два роки стільки броні, скільки мала на початку вторгнення

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У Росії люблять хвалитися підвищенням "виробництва" танків, артилерії та іншої техніки, але при цьому рідко згадують показники поставок до військ бойових броньованих машин. І актуальним залишається питання: а скільки ББМ можуть виробляти чи відновлювати підприємства військово-промислового комплексу РФ?

Де та які ББМ виробляються в Росії

Спочатку слід розібратися, які ББМ на сьогодні виробляються на російських підприємствах, а які належать до категорії тих, що відновлюються з консервації та зберігання. Для цього розподілимо ББМ, що застосовуються російськими окупаційними військами, за основними типами.

Курганський машинобудівний завод:

БМП-1 – вироблялися з 1966 по 1983 рр.

БМП-2 – виробництво з 1980 по 2008 рр.

БМП-3 – виробництво з 1987 року донині.

БМД-4М – виробництво з 2015 року донині.

БТР-МД "Ракушка" – виробництво з 2015 року донині.

Волгоградський тракторний завод:

БМД-1 - вироблялися з 1968 по 1987 рр.

БМД-2 - виробництво з 1985 донині.

БМД-3 - вироблялися з 1985 по 1997 рр.

БМД-4 – виробництво з 2015 року донині.

Арзамаський машинобудівний завод:

БТР-80 – вироблялися з 1984 до 2011 рр.

БТР-82 – виробництво з 2011 року донині

Крім того, на низці підприємств здійснюється модернізація продукції, що вже не випускається. Наприклад, Рубцовський машинобудівний завод модернізує БМП-1 до модифікації БМП-1АМ "Басурманин" – з установкою бойового модуля від БТР-82А, радіостанції типу Р-168 та програмно-апаратного комплексу апаратури внутрішнього зв'язку та комунікації.

Тобто, виходячи з вищевикладеної номенклатури основних російських ББМ, ми можемо одразу розподілити дві категорії – тих, що виробляються, та тих, що відновлюються після зберігання, модернізуються та вирушають до зони бойових дій.

Для формування базового уявлення про те, який у Росії рівень виробництва та відновлення категорії бойових броньованих машин, звернемося до відкритих джерел, що описують постачання ББМ до російських військ починаючи з 2019 року. Але перш ніж розпочати аналіз цих цифр, зроблю одну дуже важливу ремарку.

Відповідно до штатної комплектації підрозділів, співвідношення техніки має бути у пропорції – на один танк щонайменше три ББМ. Запам'ятаймо це.

Постачання ББМ до російських військ

--2018 – 2019 рр.--

11-й окремий танковий полк 11-го армійського корпусу (АК), сформований наприкінці 2018 року, отримав один батальйонний комплект БМП-2 – 31 одиницю. Важливо відзначити, що це зняті зі зберігання, а не вироблені.

59-й танковий полк 144-ї мотострілецької дивізії, сформований наприкінці 2018 року, також отримав один батальйонний комплект БМП-2 – 31 од.

Разом: 62 одиниці БМП-2.

163-й танковий полк 150-ї мотострілецької дивізії та 136-та ОМСБр отримали по одному батальйонному комплекту нових БМП-3 – 62 од.

Разом: 62 одиниці БМП-3.

104-й десантно-штурмовий, 234-й десантно-штурмовий полки 76-ї десантно-штурмової дивізії отримали по одному батальйонному комплекту нових БМД-4М (всього 93 машини).

Разом: 93 одиниці БМД-4М.

254-й мотострілковий полк 144-ї мотострілецької дивізії та 40-ва бригада морської піхоти отримали по одному батальйонному комплекту нових БТР-82А/АМ – 62 од.

Разом: 62 одиниці БТР-82А/АМ.

Таким чином, сумарно в період 2018-2019 років російські війська отримали щонайменше 279 ББМ різних типів, у тому числі мінімум 62 – це зняті зі зберігання БМП-2.

--2019 – 2020 рр.--

У червні 2020 року до російських військ було відвантажено першу партію модернізованих БМП-1АМ "Басурманин" у кількості двох ротних комплектів. Надані вони були 35-й ОМСБр.

Разом: близько 20 одиниць БМП-1АМ "Басурманин".

Протягом 2020 року фіксувалася передача модернізованих БМП-2М з бойовим модулем "Бережок" до складу МСБ 201-ї військової бази, 127-ї МСД, 21-ї ОМСБр та Далекосхідного військового училища.

Разом: близько 62 одиниць БМП-2М.

467-й навчальний центр отримав ротний комплект БМП-3. Батальйони 103-го МСП 150-ї МСД отримали три батальйонні комплекти БМП-3.

Разом: 103 одиниці БМП-3.

Протягом 2020 року машини БМД-4М отримали:

108-й ДШП 7-ї ДШД - 1 батальйонний комплект (31 од.).

247-й ДШП 7-ї ДШД – 1 батальйонний комплект (31 од.).

234-й ДШП 76-ї ДШД – 1 батальйонний комплект (31 од.).

Разом: 93 одиниці БМД-4М.

Також десантні підрозділи отримали по неповному ротному комплекту БТР-МДМ "Ракушка". Зокрема, йдеться про все ті ж 108-й ДШП та 247-й ДШП 7-ї ДШД, а також 234-й ДШП 76-ї ДШД – по вісім одиниць.

Разом: 24 одиниці БТР-МДМ "Ракушка".

У 2020 році три МСБ 205-ї ОМСБр отримали по батальйонному комплекту БТР-82А/АМ – 93 од. Також один із МСП 127-ї МСД отримав батальйонний комплект БТР-82АМ – 31 од.

Також повідомлялося про передачу ротних комплектів, але в які саме підрозділи та які модифікації БТР – не уточнювалося, тож верифікувати ці факти складно.

Разом: 124 одиниці БТР-82А/АМ.

Таким чином, сумарно в період 2019-2020 років російські війська отримали щонайменше 426 бойових броньованих машин різних типів, з яких щонайменше 82 – це зняті зі зберігання та модернізовані БМП-2.

--2020-2021--

З кінця 2020 до кінця 2021 року в Росії максимально засекретили постачання до армії військової техніки, і у відкритих джерелах з'являлося дуже мало конкретизованої інформації про передачу ББМ. Відомо, що протягом року зі зберігання було знято близько 300 БМП-2, які пройшли різні стадії модернізації. Крім того, Курганський машинобудівний завод прозвітував про передачу щонайменше чотирьох батальйонних комплектів нових БМП-3 – 124 од. Повідомлялося про сумарну передачу до військ близько 300 БТР-82А/АМ, хоча постає питання про реалістичність таких цифр з урахуванням обсягів поставок за минулі роки.

Отже, сумарно в період 2020-2021 років російські війська отримали близько 724 ББМ різних типів, з яких мінімум 300 – це зняті зі зберігання та модернізовані БМП-2. Також викликає сумнів передача 300 БТР-82А/АМ, що могло бути пов'язане з пропагандою того часу.

Ці дані дозволяють дійти висновку, що вироблені з нуля, нові ББМ у Росії випускалися усіма підприємствами у мирний час у кількості від 200 до 300 одиниць і не більше. Тобто від 15 до 25 одиниць на місяць, або півтора ротних та неповний батальйонний комплект.

Так, цей показник міг бути збільшений у період 2022-2023 рр., але важливо розуміти, що виробництво займає більше часу, ніж відновлення та модернізація.

Втрати в Україні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, за два роки повномасштабної війни російські окупаційні війська втратили 12,5 тис. бойових броньованих машин.

Згідно з верифікованою інформацією, втрати становили понад 5 600 ББМ. Але, як відомо, верифікована інформація – це лише підтверджені з фото або відео втрати, які зазвичай від реальних відрізняються меншою мірою в 1,5-2 рази. Тобто втрати РОВ, згідно з даними ГШ ЗСУ, досить достовірні.

За останніми даними в зоні бойових дій в Україні російські окупаційні війська мають майже 7 тисяч ББМ.

А за деякою інформацією, на момент повномасштабного вторгнення в Україну у Росії на озброєнні стояло від 12 до 15 тисяч боєздатних ББМ.

Тобто навіть якщо ми використовуємо максимальний показник потенціалу РОВ до повномасштабного вторгнення, то показник ВПК РФ щодо компенсації втрат у 2022 та 2023 роках становив у середньому одну тисячу одиниць.

При цьому варто звернути увагу на те, що в зоні бойових дій функції ББМ все більше починають виконувати зразки або глибоко застарілі, або ті, що не підпадають під такий функціонал.

Висновки

Росія вступила у повномасштабну війну проти України, маючи один із найбільш вражаючих показників за кількістю бойових броньованих машин. При цьому станом на сьогодні цей показник скоротився більш ніж у два рази (з урахуванням втрат і виробництва).

При цьому виробництво явно становить не більше 20% продукції, що поставляється для військ, а можливо і менше, оскільки цей процес займає набагато більше часу, ніж відновлення і модернізація техніки, що перебуває на зберіганні.

Однак 2023 рік показав, що в зоні БД стали з'являтися дуже рідкісні варіації ББМ, з музеїв і НДІ – той же БТР-90 або трофейний з часів 2008 р. БМП-1У "Шквал".

Російський військово-промисловий комплекс, який працює у режимі масштабної ремонтної бази, не встигає компенсувати втрати. І це загальна тенденція виснаження ресурсу РОВ – причому не лише ББМ, а й щодо танків, артилерії тощо.