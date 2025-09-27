Дійсно заощаджують пальне: топ гібридів, з якими ваш гаманець буде у безпеці

Часто рекламні заяви про надзвичайну економію пального у гібридних автомобілях виявляються перебільшеними. Офіційні рейтинги дають лише загальне уявлення, але не завжди відображають реальні витрати під час щоденної експлуатації. Тому експерти, які проводять незалежні випробування, виокремили кілька моделей, що довели свою ефективність не лише на папері, а й у реальних дорожніх умовах, допомагаючи водіям справді заощаджувати.

Про це пише Jalopnik. Kia Niro радше нагадує високий хетчбек, ніж кросовер, але саме завдяки винятковій економічності він став одним із лідерів. Плагін-гібридна версія здатна долати понад 50 кілометрів лише на електротязі, проте якщо немає можливості часто заряджати батарею, доцільніше обрати класичний гібрид.

Toyota Corolla Hybrid хоч і дорожча за звичайну Corolla приблизно на три тисячі доларів, та різниця швидко компенсується. Витрата пального близько 4,9 літра на 100 км дозволяє економити близько 400 доларів щороку, тож додаткові витрати на старті окупляться вже за кілька років.

Hyundai Elantra Hybrid є прямим конкурентом Corolla Hybrid і демонструє таку саму ефективність. У ньому поєднані низька витрата пального, оновлена підвіска з підвищеним комфортом і більш сміливий дизайн, що може стати вирішальним для покупців.

Toyota Camry Hybrid пропонує ще один рівень універсальності. Тепер усі комплектації цієї моделі є гібридними, що гарантує високу економію пального незалежно від вибору. Camry нового покоління стала динамічнішою та привабливішою, а за чутками навіть отримала натяк на спортивний характер.

Для тих, хто віддає перевагу компактним авто, чудовим варіантом стане Toyota Prius. За близької до Camry ціни він пропонує ще кращу паливну ефективність, а його сучасний обтічний дизайн зламує стереотипи про "несимпатичний" Prius. Попри компактні розміри, у салоні виявляється несподівано просторо, особливо над головою на задніх сидіннях.

