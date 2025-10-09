Дощі та грози в Україні: синоптики розповіли, коли піде циклон і настане сонячна погода

Циклон приніс в Україну дощі з грозами та штормовими поривами вітру. Проте незабаром очікується поліпшення погоди.

За прогнозом синоптиків, циклональна погода протримається ще кілька днів, після чого в країну прийде антициклон. Він забезпечить малохмарну погоду без опадів, хоча невеликі дощі можливі локально в окремих регіонах.

У четвер, 9 жовтня, через вплив циклону з Чорного моря дощі прогнозуються у більшості південних, центральних та східних областей, місцями значні, на півдні можливі грози. Північний вітер 5–10 м/с, на півдні та в Криму пориви до 15–20 м/с. Нічна температура +9…+14 °C, на заході +3…+8 °C, денна +11…+17 °C.

У п’ятницю, 10 жовтня, опади та вітер очікуються вночі та вранці на Лівобережжі, а вдень поступово припиняться по всій країні, хмарність зменшиться. Вітер північний/північно-західний 7–12 м/с, на півдні місцями пориви 15–20 м/с. Нічна температура +7…+12 °C, денна +12…+17 °C.

У суботу, 11 жовтня, Україна перебуватиме під впливом антициклону, тому погода буде малохмарною і без опадів по всій території. Вітер західний або північно-західний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +6…+11 °C, денна +13…+18 °C.

У неділю, 12 жовтня, стійка сонячна погода збережеться по всій країні. Опадів не очікується, проте вночі та вранці можливий місцевий туман. Вітер західний, 5–10 м/с. Нічна температура +5…+10 °C, денна +14…+19 °C.

