Дожди и грозы в Украине: синоптики рассказали, когда уйдет циклон и наступит солнечная погода

Циклон принес в Украину дожди с грозами и штормовым порывом ветра. Однако в скором времени ожидается улучшение погоды.

По прогнозу синоптиков, циклональная погода продержится еще несколько дней, после чего в страну придет антициклон. Он обеспечит облачную погоду без осадков, хотя небольшие дожди возможны локально в отдельных регионах.

В четверг, 9 октября, из-за влияния циклона из Черного моря дожди прогнозируются в большинстве южных, центральных и восточных областей, местами значительные, на юге возможны грозы. Северный ветер 5-10 м/с, на юге и в Крыму порывы до 15-20 м/с. Ночная температура +9…+14 °C, на западе +3…+8 °C, дневная +11…+17 °C.

В пятницу, 10 октября, осадки и ветер ожидаются ночью и утром на Левобережье, а днем постепенно прекратятся по всей стране, облачность снизится. Ветер северо-северо-западный 7–12 м/с, на юге местами порывы 15–20 м/с. Ночная температура +7…+12 °C, дневная +12…+17 °C.

В субботу, 11 октября, Украина будет под влиянием антициклона, поэтому погода будет малооблачной и без осадков по всей территории. Ветер западный или северо-западный, 5-10 м/с. Ночная температура будет +6…+11 °C, дневная +13…+18 °C.

В воскресенье, 12 октября, сильная солнечная погода сохранится по всей стране. Осадков не ожидается, но ночью и утром возможен местный туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Ночная температура +5…+10 °C, дневная +14…+19 °C.

